Berkas tuan rumah Piala Dunia 2030, yang mempertemukan Maroko dengan Spanyol dan Portugal, memicu kontroversi di kota Ceuta, setelah sejumlah suporter klub Atletico Ceuta menyatakan penolakan mereka terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut bersama Maroko, di tengah ketegangan yang meningkat antara kota itu dan pihak Maroko akibat isu imigrasi dan perbatasan.

Surat kabar Spanyol "Marca" mengutip pernyataan sejumlah pendukung Ceuta, saat mereka menghadiri pertandingan tim melawan Celta Fortuna, yang di dalamnya mereka mengungkapkan kemarahan atas keikutsertaan Maroko dalam penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan sebagian di antara mereka menuntut agar Maroko dikeluarkan sepenuhnya dari berkas tuan rumah.

Salah seorang suporter muda mengatakan, menurut "Marca": "Saya akan mengusir mereka, mereka tidak layak menyelenggarakan Piala Dunia. Jika orang-orang meninggalkan negara mereka, maka mereka tidak bisa menyelenggarakan Piala Dunia, siapa yang bukan mitra dalam kesejahteraan kami tidak bisa menyelenggarakan Piala Dunia bersama kami."

Suporter lain menambahkan: "Saya akan mengeluarkan Maroko dari berkas tuan rumah, saya tidak mengerti bagaimana bisa ada keraguan sama sekali, Piala Dunia seharusnya untuk Spanyol dan Portugal, Maroko tidak, dan tidak seharusnya bahkan ikut serta dalam Piala Dunia."

Pernyataan-pernyataan ini datang pada momen yang sangat sensitif bagi Ceuta, setelah salah satu krisis imigrasi terbesar yang dialami kota itu dalam beberapa tahun terakhir, ketika sejumlah besar imigran masuk dari sisi Maroko pada 30 dan 31 Juli lalu.

Menurut laporan-laporan Spanyol, jumlah orang yang tiba di Ceuta selama krisis tersebut melampaui 70 ribu orang, di tengah kondisi kekacauan dan tekanan besar di perbatasan.

Sikap para suporter Ceuta tidak hanya sebatas menuntut pengeluaran Maroko dari penyelenggaraan turnamen, karena salah seorang pendukung mengambil sikap yang lebih keras, dengan mengatakan: "Kalau saya jadi Spanyol, saya tidak akan bermain di Piala Dunia, dan biarlah FIFA yang memutuskan apa yang akan dilakukannya jika sang juara dunia mengatakan tidak akan ikut serta."

Spanyol, Portugal, dan Maroko dijadwalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030, dalam edisi bersejarah yang kegiatannya membentang ke lebih dari satu benua, dengan digelarnya pertandingan-pertandingan perayaan di Argentina, Paraguay, dan Uruguay dalam rangka peringatan 100 tahun sejak dimulainya turnamen tersebut.

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