Usianya 60 tahun... Gol pertama itu membuat Inggris tersingkir dari Piala Dunia

Tim nasional Kongo memiliki keunggulan historis yang mungkin membuatnya mampu menciptakan salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan tim nasional Inggris.

Timnas Kongo hanya membutuhkan waktu 7 menit untuk mencetak gol pembuka ke gawang Inggris, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di Stadion Atlanta, pada babak 32 besar Piala Dunia.

Menurut Badan Penyiaran Inggris "BBC", timnas Inggris belum pernah meraih kemenangan dalam pertandingan mana pun di mana mereka kebobolan gol pertama di ajang Piala Dunia, dan hal ini telah berlangsung selama 60 tahun penuh.

Terakhir kali “The Three Lions” berhasil membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan di Piala Dunia adalah pada final edisi 1966 yang digelar di Inggris, yang berakhir dengan kemenangan 4-2.

Sejak saat itu, timnas Inggris telah tertinggal dalam 13 pertandingan di ajang Piala Dunia, dan tidak pernah berhasil memenangkan satupun di antaranya. Hal inilah yang ingin mereka atasi saat menghadapi Kongo agar dapat melanjutkan perjalanan mereka di Piala Dunia 2026.

Perlu dicatat bahwa pemenang pertandingan antara Inggris dan Republik Demokratik Kongo akan menghadapi timnas Meksiko yang lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Ekuador dengan skor 2-0, dini hari Rabu ini.