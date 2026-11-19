Bagikan Ikuti GOAL di Google

Carles Puyol, legenda Barcelona dan mantan pemain timnas Spanyol, kini menjadi direktur hubungan dan sepak bola internasional yang baru di Inter Club Escaldes, klub yang berkompetisi di Divisi Pertama Liga Andorra.

Iklan

Seperti dilaporkan harian Marca, Carles Puyol telah menetap di Kepangeranan Andorra sejak awal 2022.

Meski sempat nyaris menerima salah satu tawaran dari Gerard Piqué, mantan rekan setimnya di Barcelona, untuk bergabung dengan jajaran manajemen olahraga FC Andorra, klub yang pemegang saham terbesarnya adalah Piqué sekaligus pihak yang bertanggung jawab atas staf kepelatihan, Puyol akhirnya tidak menerima tawaran tersebut.

Tujuan bergabungnya Puyol dengan Escaldes-Engordany, sang juara bertahan liga, adalah membantu klub terus tumbuh dan berkembang, setelah menjadi klub Andorra pertama yang berhasil lolos ke fase liga salah satu kompetisi Eropa.

Dalam pernyataan resmi, Puyol, selaku direktur hubungan dan sepak bola internasional yang baru di Inter Club Escaldes, klub peserta Liga Konferensi Eropa, mengatakan: "Saya ingin mengucapkan selamat kepada klub atas semua yang telah dicapai sejauh ini."

Iklan Iklan

Ia melanjutkan, "Menang selalu sulit, tetapi bertahan di level tertinggi jauh lebih sulit. Tantangannya adalah terus bekerja dengan ambisi dan motivasi yang sama, demi terus berkembang dan meraih target-target baru."

Topik Terkait

Carles Puyol memperkuat timnas senior Spanyol pada periode 2000 hingga 2013 dan mengoleksi 100 caps internasional.

Bersama timnas Spanyol, Puyol menjuarai Piala Eropa 2008, lalu Piala Dunia 2010.

Iklan

Bersama Barcelona, klub yang pernah ia kapteni, Puyol meraih 21 gelar sejak debutnya pada 1999 hingga pensiun pada 2014, termasuk enam gelar LaLiga dan tiga gelar Liga Champions, ditambah sextuple bersejarah pada 2009.

Di Inter Club Escaldes, Carles Puyol akan kembali bertemu pelatih Felipe Ortiz, yang pernah bermain bersamanya di tim kelompok umur Barcelona dan bersahabat erat dengannya.