Bagikan Ikuti GOAL di Google

Gelandang Como asal Argentina, Nico Paz, mencuat sebagai salah satu nama terdepan yang berpeluang pindah pada 2027, seiring ketertarikan Manchester United untuk merekrutnya sebagai antisipasi kemungkinan hengkangnya sang kapten asal Portugal, Bruno Fernandes, dari Old Trafford.

Iklan

Menurut laporan surat kabar Inggris "The Athletic", Paz tampil impresif bersama Como dan timnas Argentina. Ia telah mencetak 11 gol sepanjang musim ini, termasuk dua gol ke gawang Manchester United pada Oktober di ajang Liga Champions.

Perhatian kini tertuju pada bursa transfer mendatang, seiring datangnya tahun baru yang menghadirkan dua jendela transfer. Kondisi ini memberi klub-klub kesempatan untuk menentukan ulang masa depan banyak pemain dan memperkuat skuad dengan sosok yang mampu mengubah peta kekuatan.

Como merekrut Paz dari Real Madrid pada 2024 dengan biaya 6 juta euro. Kesepakatan tersebut memuat klausul yang memungkinkan Los Blancos membeli kembali sang pemain dalam tiga bursa transfer musim panas berikutnya, masing-masing seharga 8 juta, 9 juta, dan 10 juta euro.

Persyaratan itu kemudian dinegosiasikan ulang pada Juni. Como kini wajib membayar 60 juta euro kepada Real Madrid, sementara nilai klausul pembelian kembali naik menjadi 80 juta euro dan hanya dapat diaktifkan pada 2027.

Iklan Iklan

Menurut sumber yang mengetahui situasi tersebut dan berbicara kepada surat kabar itu tanpa bersedia disebutkan identitasnya, Paz saat ini tidak memilih untuk kembali ke Real Madrid.

Topik Terkait

Meski sikapnya bisa berubah apabila ia mendapat jaminan menit bermain sebagai pemain inti dengan peran penting di Los Blancos, hal itu belum terjadi hingga kini.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa jika Real Madrid tidak mengaktifkan klausul pembelian kembali, Como akan leluasa menjual sang pemain secara normal. Mereka juga menyebut bahwa sejauh ini belum ada klub peminat yang mengajukan tawaran atau bergerak seagresif Tottenham Hotspur pada 2025.

Iklan

Hal itu sebagian disebabkan oleh kondisi seputar klausul pembelian kembali sang pemain, yang membuat posisi klub-klub peminatnya menjadi lebih rumit.

Meski demikian, minat untuk mendapatkan jasa Paz terus meningkat. Manchester United telah memasukkannya ke dalam daftar opsi potensial sebagai antisipasi kepergian Bruno Fernandes dari Old Trafford.

Iklan

Fernandes baru-baru ini menegaskan bahwa negosiasi perpanjangan kontraknya, yang berakhir pada akhir musim 2026-2027, telah terhenti, meskipun Manchester United memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak tersebut selama 12 bulan tambahan.

Kendati begitu, peluang hengkangnya pemain asal Portugal itu dalam waktu dekat masih terbuka, sehingga klub Inggris tersebut mempertimbangkan alternatif yang tersedia untuk menggantikannya.

Iklan

Sumber tersebut menegaskan bahwa proyek Manchester United dan daya tarik klub yang tak pernah pudar menjadi dua faktor yang menarik bagi Paz, meski tim tersebut mungkin bukan tujuan favoritnya saat ini.

Lolos ke Liga Champions diperkirakan akan menjadi faktor penentu dalam keputusannya, sementara fakta bahwa sang pemain dan pelatih Mauricio Pochettino menggunakan agen yang sama dapat mempermudah proses.

Iklan

Namun, persaingan untuk merekrut pemain berusia 22 tahun itu diperkirakan akan sangat ketat, dan Manchester United juga memiliki nama-nama lain yang dibidik untuk mengisi posisi yang sama.