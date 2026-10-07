Usai Teluk 27, Timnas Arab Saudi bersiap jelang Piala Asia dengan dua laga uji coba berat

Timnas Arab Saudi mulai menyusun persiapannya untuk tampil di putaran final Piala Asia 2027, kurang dari 24 jam setelah meraih gelar juara Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi menjuarai Piala Teluk Arab, kemarin Selasa, usai mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-0, pada laga final turnamen Teluk tersebut, yang berlangsung di Stadion Al-Inma di Jeddah.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyatakan bahwa timnas Arab Saudi telah memutuskan untuk memainkan dua laga uji coba, selama jeda internasional mendatang, pada bulan November mendatang, sebagai persiapan menghadapi Piala Asia 2027.

Edisi ke-19 Piala Asia digelar di Kerajaan Arab Saudi, tepatnya di Riyadh, Jeddah, dan Khobar, pada periode 7 Januari hingga 5 Februari mendatang.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa dua laga uji coba itu akan dilakoni melawan Korea Selatan dan Uzbekistan, selama pemusatan latihan yang akan digelar Arab Saudi di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dari 9 hingga 17 November mendatang.

Kedua laga tersebut akan dimainkan di Stadion Universitas Imam di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dengan syarat seluruh persiapan yang diperlukan untuk menggelar latihan dan memainkan kedua laga di lapangannya telah rampung.

Perlu diingat bahwa timnas Arab Saudi memulai perjalanannya di turnamen Asia tersebut, pada 7 Januari mendatang, di Stadion Kota King Fahd International di ibu kota Riyadh, sebelum menghadapi Oman dan Kuwait, pada 12 dan 17 bulan yang sama.