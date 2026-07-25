Serdal Adali, presiden klub Turki Besiktas, mengungkap perkembangan terbaru negosiasi klubnya untuk merekrut pemain Mesir Mohamed Salah, mantan bintang Liverpool, dengan menegaskan bahwa manajemen klub telah menyampaikan tawaran final kepada sang pemain dan agennya, serta keputusan kini berada di tangan pihak lawan.

Adali berkata, dalam pernyataan khusus kepada situs Turki Ortacizgi , "Sebagaimana yang telah dipublikasikan di media, kami terus melakukan negosiasi sejak beberapa waktu lalu dengan Salah dan perwakilannya terkait detail kesepakatan ini."

Ia menambahkan, "Pada tahap terakhir, kami membahas tuntutan sang pemain dan perwakilannya dari segala sisi, dan setelah negosiasi timbal balik, kami menyampaikan tawaran resmi final kami. Kami juga meminta mereka untuk memberi tahu kami keputusan mereka dalam waktu singkat."

Presiden Besiktas itu melanjutkan, "Sementara aktivitas transfer kami berlangsung dengan penuh kekuatan, inilah situasi saat ini terkait Salah. Kami telah mengevaluasi penyesuaian yang diminta sejak awal negosiasi, sejalan dengan kepentingan klub, dan kami menyampaikan tawaran final kami."

Adali menutup pernyataannya dengan berkata, "Kini keputusan berada di tangan sang pemain."

Sejumlah laporan pers telah mengaitkan Mohamed Salah dengan kepindahan ke Besiktas selama bursa transfer saat ini.

Menurut apa yang disebutkan jurnalis Italia terpercaya Nicolo Schira, Besiktas telah mencapai kesepakatan dengan Salah dan agennya terkait seluruh poin personal, di mana sang pemain akan menandatangani kontrak berdurasi satu musim, dengan gaji mencapai 12 juta euro.