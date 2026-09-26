Usai serangannya terhadap El-Shenawy: pernyataan mengejutkan dari Hossam Hassan soal Salah

Hossam Hassan, pelatih timnas Mesir, mengejutkan semua orang dengan pernyataannya soal alasan penggantian sang kapten Mohamed Salah dalam laga melawan Angola di kualifikasi Piala Afrika 2027.

Timnas Mesir kehilangan dua poin usai bermain imbang 0-0 melawan tuan rumah Angola, tamunya, pada Jumat malam kemarin dalam pekan pertama kualifikasi zona Afrika.

Hossam Hassan memutuskan mengganti Salah setelah satu jam laga berjalan, hal yang memicu perdebatan mengenai kemungkinan sang pemain mengalami cedera.

Ketika ditanya soal rahasia di balik pergantian ini dalam konferensi pers, ia menjawab, "Penggantian Salah dilakukan berdasarkan pertimbangan taktis sesuai kebutuhan dan jalannya pertandingan, dan pemain itu tidak cedera."

Pernyataan Hassan tentang Salah muncul setelah ia melontarkan kritik kepada Mohamed El Shenawy, kiper Mesir, dalam konferensi pers yang mendahului pertandingan.

Hassan berkata, "Mohamed El Shenawy pada satu periode sudah dianggap habis, dan tidak bermain untuk klubnya, namun begitu ia kembali ke levelnya melalui timnas Mesir.. Bukan hanya dia saja, tapi juga pemain-pemain lainnya."

Grup kedua kualifikasi Piala Afrika 2027 dihuni oleh timnas Mesir, Angola, Malawi, dan Sudan Selatan.

Grp. B Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Malawi MWI 1 1 0 0 2 1 +1 3 M 2 Angola ANG 1 0 1 0 0 0 0 1 S 3 Egypt EGY 1 0 1 0 0 0 0 1 S 4 South Sudan SSU 1 0 0 1 1 2 -1 0 K Babak Berikutnya

Timnas Mesir akan tampil menghadapi Sudan Selatan pada pekan kedua kualifikasi, Selasa mendatang.

Mesir juga akan menjalani laga persahabatan melawan Afrika Selatan, sebelum berakhirnya jeda internasional saat ini, pada Minggu 4 Oktober mendatang di Stadion Kairo.