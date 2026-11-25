Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pakar hukum asal Swiss, Lucien Valloni, menjelaskan peluang keberhasilan banding yang akan diajukan Federasi Sepak Bola Maroko ke Pengadilan Federal Swiss terhadap putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) terkait penobatan Senegal sebagai juara Piala Afrika 2025, setelah sengketa hukum panjang antara kedua pihak.

Iklan

Pada Selasa kemarin, CAS mengumumkan telah menerima banding yang diajukan Federasi Sepak Bola Senegal terhadap keputusan Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) pada Maret lalu, yang menetapkan Maroko sebagai pemenang laga final Piala Afrika 2025.

Pengadilan tersebut menegaskan pemberlakuan kembali keputusan Komite Disiplin CAF yang menetapkan kemenangan Senegal 1-0 di final yang digelar di Rabat pada Januari lalu.

Namun, Federasi Sepak Bola Maroko kemudian menyatakan menolak putusan CAS dan, melalui pernyataan resmi, mengumumkan niatnya untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga tersebut.

Prinsip yang Menentukan

Sementara itu, pengacara asal Swiss yang berspesialisasi di bidang hukum olahraga, Lucien Valloni, mengatakan bahwa CAS telah menerapkan prinsip "keputusan wasit di lapangan". Ia menegaskan bahwa pihak Maroko akan menghadapi "kesulitan" dalam upaya banding terhadap putusan tersebut.

Iklan Iklan

Valloni, dalam pernyataan khusus kepada Kooora pada Rabu ini, mengatakan: "Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) memutuskan untuk menerapkan prinsip 'keputusan wasit di lapangan', sebuah prinsip yang sudah mapan dan bertujuan menghindari setiap keputusan wasit pertandingan menjalani peninjauan yudisial oleh pengadilan. Dengan demikian, putusan ini sejalan dengan preseden hukum yang jelas dalam kasus-kasus serupa."

Topik Terkait

Jalan yang Sulit

Ketika ditanya mengenai peluang keberhasilan banding Maroko, ia menjelaskan: "Maroko berhak mengajukan banding atas putusan ini ke Mahkamah Agung Federal Swiss, lalu setelah itu menempuh jalur ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa."

Namun, ia menambahkan: "Jalur ini tidak akan mudah, karena alasan banding yang dapat diterima di Mahkamah Agung Federal Swiss terbatas pada cakupan yang sangat sempit."

Iklan

Menurut pakar asal Swiss tersebut, satu-satunya hal yang masih belum pasti adalah sejauh mana Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa bersedia memeriksa perkara ini secara lebih mendalam dibandingkan Mahkamah Agung Federal Swiss, dengan berlandaskan prinsip hak atas peradilan yang adil.

Valloni menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Persoalan dalam prinsip 'keputusan wasit di lapangan' adalah bahwa prinsip ini tidak memungkinkan keputusan wasit menjalani peninjauan yudisial yang sesungguhnya. Namun, justru itulah inti dan tujuan utama prinsip tersebut, yakni menghindari setiap keputusan wasit berubah menjadi perkara di pengadilan, yang dapat membuat identitas pemenang sebuah pertandingan dipertanyakan bahkan setelah laga usai."

Iklan

Siapa Lucien Valloni?

Lucien Valloni adalah pengacara asal Swiss yang berspesialisasi dalam sengketa komersial dan arbitrase internasional. Ia dianggap sebagai salah satu pengacara Swiss terkemuka di bidang hukum olahraga, dengan pengalaman luas dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) serta badan-badan peradilan milik federasi olahraga internasional.

Valloni memiliki keahlian khusus dalam mengajukan banding atas putusan arbitrase ke Mahkamah Agung Federal Swiss dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, serta pernah meraih keberhasilan dalam sejumlah perkara olahraga terkenal di kedua pengadilan tersebut.

Iklan

Ia mendirikan kantor hukumnya sendiri pada 2021, setelah menjadi mitra di firma FRORIEP selama 24 tahun. Ia juga menjadi dosen di Universitas Sorbonne Abu Dhabi sejak 2015, serta menjabat sebagai wakil presiden dan anggota dewan direksi Asosiasi Internasional Pesepak Bola (AIF), yang mewakili lebih dari 30.000 pemain profesional di seluruh dunia.