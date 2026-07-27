Penyanyi asal Spanyol, Ana Mena, dengan tegas membantah adanya hubungan asmara yang mengikatnya dengan penyerang Barcelona, Ferran Torres, juara Piala Dunia 2026 bersama timnas Spanyol. Ia menyebut laporan-laporan yang mengabarkan hubungan di antara keduanya sebagai "omong kosong" dan "konyol", setelah keduanya terlihat bersama dalam perayaan timnas Spanyol atas kemenangan di Piala Dunia.

Menurut pernyataan yang disampaikan Mena saat tiba di Bandara Adolfo Suárez Madrid-Barajas kemarin Minggu, sang penyanyi sejak awal menyerang semua yang dikatakan tentang dirinya dalam beberapa hari terakhir, terutama hubungannya yang diklaim dengan penyerang Barcelona itu, dengan berkata kepada para wartawan yang hadir: "Ini omong kosong, demi Tuhan.. ini benar-benar konyol".

Jersey nomor 7 memicu kontroversi

Sebelumnya, laporan-laporan media mengaitkan Mena dan Torres, setelah keduanya terlihat bersama dalam perayaan Cibeles yang digelar oleh Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, serta dalam sebuah pesta pribadi yang diadakan di salah satu klub malam paling terkenal di ibu kota Spanyol, terutama setelah Mena tampil mengenakan jersey nomor 7, nomor yang dikenakan Torres bersama timnas Spanyol.

Ketika ditanya tentang alasan ia mengenakan jersey nomor 7 dalam perayaan Cibeles, Mena menjawab dengan jelas: "Yah, itu jersey yang mereka berikan kepada saya, saya tidak tahu", dalam upaya mengakhiri spekulasi yang dipicu oleh kemunculannya dengan jersey tersebut.

Tidak ada yang istimewa

Sang aktris tak ragu mengakui bahwa ia bertemu dengan penyerang Barcelona itu selama perayaan timnas Spanyol, tetapi ia menegaskan bahwa hal itu tidak berbeda dengan apa yang terjadi antara dirinya dan para pemain lain, dengan berkata: "Ada banyak orang di sana, dan saya berbicara dengan banyak dari mereka", sebagai isyarat jelas bahwa pertemuannya dengan Torres tak lebih dari sekadar perjumpaan sekilas dalam perayaan umum.

Mena, mantan kekasih aktor Óscar Casas, mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap seluruh keriuhan media ini, sembari menegaskan bahwa apa yang dikatakan tentang dirinya "benar-benar konyol", dalam upaya untuk mengakhiri spekulasi yang dipicu oleh media Spanyol selama beberapa hari terakhir.

Perlu diingat bahwa Ferran Torres menjadi salah satu bintang perayaan timnas Spanyol atas kemenangan di Piala Dunia 2026, setelah ia mencetak satu-satunya gol kemenangan pada laga final melawan Argentina (1-0) di babak perpanjangan waktu, sehingga mempersembahkan gelar dunia kedua bagi Spanyol dalam sejarahnya.