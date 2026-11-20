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Manajemen olahraga Barcelona tengah mempertimbangkan kemungkinan merekrut dua bek akibat masalah fisik yang dialami sejumlah pemain inti, yang membatasi pilihan yang dimiliki pelatih Hans Flick.

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Menurut laporan harian Sport, Flick telah memberi tahu manajemen olahraga Barca tentang perlunya memperkuat lini belakang pada bursa transfer musim dingin dengan mendatangkan dua pemain.

Flick ingin merekrut seorang bek tengah dan seorang bek kiri, dengan catatan rekrutan kedua bergantung pada kemungkinan kepergian Alejandro Balde.

Tim Catalan itu kini memuncaki klasemen LaLiga dengan koleksi 33 poin setelah meraih 11 kemenangan dari 12 pekan, unggul 3 poin atas Real Madrid dan 5 poin atas Atletico Madrid.

Namun, musim ini juga diwarnai sejumlah pukulan telak. Barcelona takluk 2-4 dari Paris Saint-Germain di Prancis dalam ajang Liga Champions, lalu juga tumbang di Camp Nou pada laga El Clasico dengan skor 1-2.

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Setelah itu, tim Catalan kembali ke jalur kemenangan usai menggilas Deportivo Alaves dan Aston Villa, serta menaklukkan Atletico Madrid di Metropolitano dengan skor 2-1.

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Masalahnya terletak pada menumpuknya cedera. Andreas Christensen sudah absen selama berpekan-pekan akibat cedera otot, dan kemampuannya memberikan jaminan yang dibutuhkan kini diragukan karena cedera yang terus mendera, sehingga ia menjadi sumber kekhawatiran yang tak berkesudahan bagi Flick.

Eric García dan Jules Koundé juga sempat menjalani perawatan di klinik medis, sementara pemain muda Xavi Espart, yang berhasil mengamankan tempat di posisi bek sayap, mengalami cedera pergelangan kaki dalam laga El Clasico dan tidak akan kembali merumput sebelum pertengahan Desember mendatang.

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Semua kondisi ini membuat Hans Flick hanya memiliki pilihan bek yang sangat terbatas, terutama Pau Cubarsí, Gerard Martín, dan João Cancelo.

Dalam situasi ini, pelatih asal Jerman itu ingin mendatangkan bek tengah yang berpengalaman dan berkarakter kuat, serta bek kiri yang dapat diandalkan.

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Perekrutan bek kiri berkaitan dengan situasi Alejandro Balde. Lulusan akademi klub itu hanya bermain sekitar 125 menit dalam 16 laga resmi pertama musim ini, dan masa depannya bersama tim kini belum menentu.

Kepergiannya pada Januari mendatang akan memberikan ruang dalam batas gaji serta satu slot di skuad untuk merekrut penggantinya.

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Direktur olahraga klub, Deco, pada Rabu lalu mengakui bahwa Barcelona terbuka untuk merekrut bek pada bursa transfer musim dingin Januari.

Ia mengakui bahwa menumpuknya cedera merupakan hal yang di luar kebiasaan, meski sebelumnya ia sempat membela kondisi lini belakang dengan menegaskan bahwa sektor tersebut sudah terisi dengan baik.

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Ia juga menegaskan bahwa klub tidak berupaya menjual Balde, kecuali sang pemain sendiri yang meminta pergi.

Aturan financial fair play tetap menjadi hambatan terbesar untuk merampungkan transfer-transfer ini. Potensi penjualan Balde, atau aktivasi opsi pembelian Ronald Araujo oleh Liverpool, dapat membantu menyediakan dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan langkah-langkah tersebut.