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Petinggi sebuah federasi sepak bola Afrika telah memulai negosiasi dengan legenda Maroko, Mustapha Hadji, untuk merekrutnya di posisi penting beberapa bulan sebelum Piala Afrika 2027.

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Sejak meninggalkan posisinya sebagai asisten pelatih Vahid Halilhodzic saat sang pelatih menangani Maroko, bintang besar Maroko tersebut belum pernah lagi menduduki jabatan apa pun.

Situs asal Maroko, "Le360 Sport", melaporkan bahwa Hadji menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi direktur teknik di Federasi Sepak Bola Mali.

Mengutip laporan media Mali, situs tersebut menyebut federasi telah memulai negosiasi dengan mantan bintang Maroko itu untuk memanfaatkan pengalamannya dalam proyek pengembangan dan restrukturisasi sistem sepak bola di Mali.

Laporan yang sama mengungkapkan bahwa petinggi Federasi Sepak Bola Mali telah menjajaki ketertarikan Hadji dan membahas kemungkinan ia menempati posisi tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya merekrut sosok berkualitas yang telah mengumpulkan pengalaman luas di level Afrika maupun internasional.

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Pihak Mali menaruh harapan pada perjalanan karier gemilang salah satu bintang terbaik sepak bola Maroko dan Afrika tersebut, peraih Bola Emas Afrika 1998, untuk turut mengembangkan pembinaan serta meningkatkan kualitas kerja teknis dalam sistem sepak bola negara itu.

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Langkah ini merupakan bagian dari persiapan Mali menghadapi kompetisi kontinental mendatang, terutama putaran final Piala Afrika 2027. Federasi berupaya meletakkan fondasi proyek teknis yang menyeluruh demi meningkatkan level sepak bola Mali dan memperkuat kiprahnya di tingkat benua.

Mali Pastikan Tiket ke Piala Afrika 2027

Timnas Mali memastikan diri lebih awal lolos ke putaran final Piala Afrika 2027 yang dijadwalkan berlangsung di Uganda, Kenya, dan Tanzania pada tahun depan.

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Kepastian lolos Mali didapat setelah menang 2-0 atas tuan rumah Rwanda dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Selasa malam lalu, dalam lanjutan matchday keempat kualifikasi Piala Afrika 2027.

Mali unggul lebih dulu pada menit ke-27 lewat Modibo Sagnan, sebelum rekannya, Gaoussou Diarra, mencetak gol kedua pada menit terakhir waktu normal.

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Dengan hasil tersebut, Mali kini mengoleksi 12 poin dan menempati posisi puncak klasemen Grup 11 kualifikasi Piala Afrika 2027, sementara Rwanda tertahan dengan enam poin di posisi kedua.

Di posisi ketiga grup yang sama terdapat Liberia dengan tiga poin, sama dengan Tanjung Verde, salah satu peserta edisi terakhir Piala Dunia 2026.

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Jarak antara Mali dan pesaing terdekatnya dalam perebutan salah satu dari dua tiket lolos dari grup tersebut ke putaran final Piala Afrika 2027 kini melebar menjadi sembilan poin, selisih yang mustahil dikejar dalam dua laga tersisa.

Sepak Bola Maroko Curi Perhatian

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Sepak bola Maroko mencuri perhatian dunia dalam beberapa tahun terakhir di semua level, baik tim senior maupun tim kelompok umur yang telah meraih prestasi besar.

Peringkat terbaru tim nasional yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) pada Rabu kemarin menandai perubahan bersejarah bagi sepak bola Arab dan Afrika, setelah Maroko berhasil melakukan lompatan luar biasa yang membawanya masuk ke jajaran lima tim terbaik dunia, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi sepak bola Arab.

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Mali ingin memanfaatkan pengalaman besar seorang bintang Maroko sebagai upaya mengikuti jejak Maroko dalam mengembangkan sistem sepak bolanya.