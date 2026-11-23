Bagikan Ikuti GOAL di Google

Barcelona akan mengajukan banding kepada Komite Kompetisi pada Selasa besok terkait kartu merah yang diterima gelandang Fermin Lopez dalam laga melawan Villarreal yang berakhir dengan kekalahan Barcelona 2-3 pada Minggu lalu.

Iklan

Fermin Lopez (23 tahun) diusir keluar lapangan pada menit ke-74 pertandingan saat sedang duduk di bangku cadangan, dalam insiden yang memicu kontroversi luas di kalangan sepak bola Spanyol.

Menurut laporan resmi yang ditulis wasit asal Kepulauan Canaria, Alejandro Jose Hernandez , pada menit ke-74 pemain Lopez Marin, Fermin, diusir keluar lapangan dengan alasan berikut: bangkit dari bangku cadangan dan menghampiri ofisial keempat, mendekatinya dengan sangat dekat, memprotes dengan suara keras, serta berulang kali mengucapkan kalimat "Jangan main-main dengan saya!".

Wasit menambahkan dalam laporannya bahwa sang pemain telah meninggalkan lapangan dan menuju ruang ganti sebelum kartu merah dikeluarkan. Hal ini membuat insiden tersebut menjadi lebih rumit karena pengusiran terjadi setelah pemain meninggalkan lapangan.

Laporan wasit mengungkap detail insiden pengusiran tersebut, setelah Fermin memprotes dengan marah salah satu keputusan wasit di babak kedua, sebelum akhirnya meninggalkan lapangan tanpa wasit sempat mengacungkan kartu merah langsung di hadapannya.

Iklan Iklan

Harian "Mundo Deportivo" melaporkan, mengutip sumber di internal Barcelona, bahwa klub Catalan itu menegaskan sang gelandang tidak melontarkan hinaan apa pun kepada asisten wasit. Tindakannya disebut sebagai akibat dari situasi yang tegang, karena Barcelona saat itu harus bangkit dari ketertinggalan 0-2 dari Villarreal.

Topik Terkait

Sumber tersebut menambahkan bahwa departemen hukum Barcelona akan berargumen bahwa yang terjadi merupakan insiden tunggal perilaku buruk, bukan protes resmi, dengan harapan insiden itu dinilai berdasarkan pasal disipliner yang berbeda. Langkah ini dapat meringankan hukuman larangan bermain Fermin menjadi hanya satu pertandingan.

Barcelona akan menyampaikan argumennya kepada Komite Kompetisi pada Selasa besok, dengan harapan hukuman larangan bermain pemainnya diringankan menjadi maksimal satu pertandingan, terlebih tim akan menghadapi laga-laga penentu di Liga Spanyol.

Iklan

Di sisi lain, pakar perwasitan harian "AS" dan radio "Cadena SER", Iturralde Gonzalez, mengungkapkan bahwa Fermin akan dihukum larangan bermain dua pertandingan karena protesnya dari bangku cadangan. Artinya, ia akan absen dalam laga melawan Deportivo La Coruna di Stadion Riazor dan Atletico Madrid di Stadion Camp Nou.

Sumber yang dekat dengan Komite Kompetisi mengatakan bahwa komite akan mempelajari laporan wasit dan argumen Barcelona dengan saksama sebelum mengeluarkan keputusan final. Komite juga akan mempertimbangkan situasi insiden, sifat protes, dan tidak adanya hinaan langsung, sebagaimana ditegaskan klub Catalan tersebut.

Iklan

Staf pelatih Barcelona yang dipimpin Hans Flick berharap Fermin dapat segera kembali, terutama di tengah cedera dan absennya sejumlah pemain yang dialami tim belakangan ini, serta kebutuhan tim akan seluruh pemainnya dalam persaingan memperebutkan puncak klasemen liga.

Keputusan Komite Kompetisi diperkirakan keluar dalam beberapa hari ke depan dan akan menentukan nasib Fermin, apakah dihukum larangan bermain satu pertandingan seperti harapan Barcelona, atau dua pertandingan seperti prediksi para pakar perwasitan, dalam kasus yang kini menjadi perbincangan publik sepak bola Spanyol.