Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Usai Piala Dunia, Timbukti Berikan Pukulan Baru untuk Arab Saudi di Piala Teluk 27

H. Al Tambakti
Saudi Arabia vs Iraq
Saudi Arabia
Iraq
Gulf Cup
Arab Saudi
Irak

Pukulan telak

Timnas Arab Saudi menerima pukulan baru menjelang laga yang dinanti melawan Irak di ajang Piala Teluk "Khaliji 27", setelah tim medis mengungkap perkembangan baru terkait kondisi Hassan Tambakti, bek Arab Saudi, selama persiapan tim untuk pertandingan mendatang.

Tim medis Timnas Arab Saudi mengumumkan, melalui akun resmi timnas di platform "X", bahwa Hassan Tambakti hanya menjalani latihan khusus bersama tim medis, setelah merasakan nyeri pada otot betis, sehingga pemain tersebut menjalani program rehabilitasi tersendiri jauh dari latihan bersama tim.

Cedera Tambakti datang pada waktu yang sangat krusial, terlebih Timnas Arab Saudi tengah bersiap menghadapi Irak dalam salah satu laga paling penting di turnamen ini, di tengah kebutuhan tim pelatih akan kestabilan di lini belakang, setelah penampilan yang ditunjukkan tim dalam laga-laga sebelumnya di "Khaliji 27".

Baca juga: Arab Saudi dan Irak: Pertemuan panas yang mengungkap persaingan bersejarah menjelang laga Khaliji 27

Menurut laporan terbaru, Tambakti tidak akan mampu tampil melawan Irak, menunggu kepastian kondisinya secara final sesuai dengan tingkat responsnya terhadap program penyembuhan dan rehabilitasi dalam beberapa jam ke depan, hal yang membuat tim pelatih dihadapkan pada pilihan mencari pengganti untuk menutupi kemungkinan absennya.

Absennya Tambakti merupakan pukulan baru bagi Arab Saudi, terutama setelah cedera Hassan Kadesh dan keluarnya dari pemusatan latihan.

Perkembangan ini datang setelah periode sulit yang dialami Timnas Arab Saudi dalam beberapa bulan terakhir, menyusul tersingkirnya dari perhitungan lolos ke Piala Dunia 2026, sebelum Arab Saudi memulai babak baru bersama ajang Piala Teluk, demi memulihkan kepercayaan diri dan meraih hasil positif dalam kompetisi.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google