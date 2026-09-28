Timnas Arab Saudi menerima pukulan baru menjelang laga yang dinanti melawan Irak di ajang Piala Teluk "Khaliji 27", setelah tim medis mengungkap perkembangan baru terkait kondisi Hassan Tambakti, bek Arab Saudi, selama persiapan tim untuk pertandingan mendatang.

Tim medis Timnas Arab Saudi mengumumkan, melalui akun resmi timnas di platform "X", bahwa Hassan Tambakti hanya menjalani latihan khusus bersama tim medis, setelah merasakan nyeri pada otot betis, sehingga pemain tersebut menjalani program rehabilitasi tersendiri jauh dari latihan bersama tim.

Cedera Tambakti datang pada waktu yang sangat krusial, terlebih Timnas Arab Saudi tengah bersiap menghadapi Irak dalam salah satu laga paling penting di turnamen ini, di tengah kebutuhan tim pelatih akan kestabilan di lini belakang, setelah penampilan yang ditunjukkan tim dalam laga-laga sebelumnya di "Khaliji 27".

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Menurut laporan terbaru, Tambakti tidak akan mampu tampil melawan Irak, menunggu kepastian kondisinya secara final sesuai dengan tingkat responsnya terhadap program penyembuhan dan rehabilitasi dalam beberapa jam ke depan, hal yang membuat tim pelatih dihadapkan pada pilihan mencari pengganti untuk menutupi kemungkinan absennya.

Absennya Tambakti merupakan pukulan baru bagi Arab Saudi, terutama setelah cedera Hassan Kadesh dan keluarnya dari pemusatan latihan.

Perkembangan ini datang setelah periode sulit yang dialami Timnas Arab Saudi dalam beberapa bulan terakhir, menyusul tersingkirnya dari perhitungan lolos ke Piala Dunia 2026, sebelum Arab Saudi memulai babak baru bersama ajang Piala Teluk, demi memulihkan kepercayaan diri dan meraih hasil positif dalam kompetisi.