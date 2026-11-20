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Real Madrid menuntaskan urusan perpanjangan kontrak Fede Valverde. Kapten Los Blancos asal Uruguay itu telah mencapai kesepakatan final untuk memperpanjang ikatannya dengan klub hingga 30 Juni 2031.

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Langkah ini mencerminkan tekad manajemen untuk mempertahankan salah satu elemen terpenting dalam proyek Jose Mourinho, sekaligus menegaskan posisi gelandang asal Uruguay itu dalam perhitungan tim. Ia berhasil mengukuhkan perannya, baik sebagai pemimpin maupun secara teknis, entah di lini tengah atau saat dimainkan sebagai bek kanan dalam beberapa laga terakhir.

Jurnalis Italia Fabrizio Romano, melalui akun resminya di platform "X", memastikan Real Madrid telah mencapai kesepakatan dengan Valverde untuk memperpanjang kontraknya hingga musim panas 2031. Romano menyebut kesepakatan itu sudah final, setelah sebelumnya jurnalis Jose Felix Diaz membeberkan detailnya lewat surat kabar Spanyol "AS".

Kabar ini muncul ketika manajemen klub tengah berupaya mengamankan masa depan sejumlah pilar tim dengan kontrak jangka panjang demi menjamin stabilitas proyek teknis dalam beberapa tahun ke depan.

Perpanjangan kontrak Valverde juga merupakan bagian dari rangkaian langkah yang diambil manajemen Real Madrid belakangan ini untuk mempertahankan para pemain inti. Sebelumnya, klub telah memperpanjang kontrak Arda Guler (Turki), Aurelien Tchouameni (Prancis), dan Thibaut Courtois (Belgia). Kebijakan ini bertujuan menjaga kerangka utama tim dan tidak membiarkan pemain yang dianggap penting oleh staf pelatih pergi, terutama karena manajemen ingin membangun skuad yang mampu bersaing secara konsisten di level domestik maupun kontinental.

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Media Spanyol sudah memberitakan kabar perpanjangan kontrak Valverde kemarin, bertepatan dengan hari diumumkannya perpanjangan kontrak Tchouameni. Konfirmasi dari Romano kemudian mengakhiri spekulasi seputar masa depan kapten Real Madrid tersebut. Valverde sangat dihargai oleh Florentino Perez, manajemen klub, dan Mourinho, setelah menjelma menjadi salah satu pemain yang sulit tergantikan di starting XI berkat kemampuan fisik dan tekniknya serta beragam peran yang bisa ia jalankan di lapangan.

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Bertahannya Valverde punya arti lebih jika melihat perubahan posisinya di ruang ganti Real Madrid. Hubungannya dengan tim sempat menuai kontroversi pada musim lalu, menyusul perselisihan yang mencuat antara dirinya dengan pelatih sebelumnya, Xabi Alonso, serta Tchouameni. Hal itu membuat sebagian suporter meragukan peluangnya untuk bertahan karena khawatir suasana tersebut akan mengganggu stabilitas skuad. Namun, situasinya berubah secara bertahap setelah Alonso pergi dan Mourinho mengambil alih kursi kepelatihan.

Seiring kepergian Dani Carvajal dan diserahkannya ban kapten kepada Valverde, sang pemain kian menyadari tanggung jawab yang diembannya. Ia bertransformasi dari salah satu pemain paling menonjol di lapangan menjadi kapten yang dituntut memberi teladan bagi rekan-rekannya. Menurut laporan tersebut, hal ini tecermin dalam sikap dan komitmennya.

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Valverde kini siap mengerahkan seluruh kemampuannya demi kepentingan tim. Ia sadar bahwa mengenakan ban kapten di klub sebesar Real Madrid menuntut tanggung jawab yang melampaui performa teknis dan sekadar tampil dalam pertandingan.

Dari sisi teknis, posisi bek kanan menjadi salah satu peran utama yang dipercayakan Mourinho kepada Valverde. Sang pemain berhasil beradaptasi dengan tuntutan posisi tersebut setelah berbincang dengan pelatih asal Portugal itu, meski ia tetap mampu kembali ke lini tengah bila dibutuhkan.

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Ia diperkirakan akan terus mengisi posisi bek kanan dalam laga-laga penting, dengan kemungkinan menit bermainnya diatur untuk menghindari kelelahan, di tengah persaingan dengan Trent Alexander-Arnold dan Denzel Dumfries. Perpanjangan kontrak hingga 2031 ini menegaskan bahwa Real Madrid tidak sekadar memandangnya sebagai pemain istimewa, tetapi juga sebagai salah satu pilar yang akan menjadi fondasi masa depan klub.