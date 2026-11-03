Dalam langkah yang dipicu oleh perubahan beruntun pada kalender sepak bola Asia, Liga Profesional Saudi memutuskan untuk menunda pertandingan-pertandingan pekan ketiga belas kompetisi, sebagai persiapan untuk menata ulang jadwal pekan-pekan yang tersisa pada musim ini, demi menjamin keseimbangan antara jadwal pertandingan dengan periode istirahat dan pemulihan yang dialokasikan bagi para pemain.

Liga menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari peninjauan menyeluruh terhadap jadwal kompetisi, sejalan dengan perkembangan terbaru yang berkaitan dengan kalender olahraga, serta keinginannya untuk menyediakan ruang waktu tambahan yang membantu mendistribusikan ulang pertandingan dengan cara yang lebih sesuai, dan mewujudkan keseimbangan yang diperlukan dalam tempo persaingan pada fase mendatang.

Dalam konteks ini, Liga berencana menggelar lokakarya bersama klub-klub untuk membahas konsep baru jadwal pertandingan, serta meninjau berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan kalender kompetisi, di samping mendengarkan sudut pandang dan usulan klub-klub, guna mencapai formula terbaik yang memungkinkan untuk penjadwalan pekan-pekan yang tersisa pada musim ini.

Liga menegaskan bahwa pihaknya akan mengumumkan jadwal baru untuk pertandingan-pertandingan pekan ketiga belas, bersama dengan pembagian terbaru untuk sisa pekan lainnya, sesuai mekanisme pengumuman yang berlaku, yaitu setelah rampungnya peninjauan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta pengesahan jadwal baru.

Keputusan penundaan ini menyusul pengumuman Konfederasi Sepak Bola Asia pada hari Selasa mengenai penjadwalan ulang turnamen Piala Asia 2027, yang dituanrumahi oleh Kerajaan Arab Saudi, setelah diputuskan untuk memindahkan jadwal penyelenggaraannya dari periode yang sebelumnya ditetapkan antara 7 Januari hingga 5 Februari 2027, ke bulan Desember di tahun yang sama.

Perubahan ini akan memberikan ruang tambahan bagi penyelenggara kompetisi domestik untuk menata ulang jadwal persaingan, dan hal itulah yang mendorong Liga Profesional Saudi meninjau jadwal musim serta menunda pekan ketiga belas, agar selaras dengan perkembangan baru pada agenda sepak bola Asia.