Sementara dunia menanti tagihan tambahan bagi Bayern Munich usai Harry Kane dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or, kenyataan justru datang mengejutkan semua pihak. Apakah kontrak bintang Inggris itu bersama raksasa Bavaria, yang datang dari Tottenham, mengandung biaya tambahan jika ia meraih "Ballon d'Or"?

Harry Kane dinobatkan sebagai peraih penghargaan Ballon d'Or untuk pertama kalinya sepanjang kariernya, setelah persaingan sengit dan langsung dengan Kylian Mbappe, yang dimenangkan pemain Inggris itu dengan selisih suara yang sangat tipis, hingga merebut penghargaan paling bergengsi itu dari tangan bintang Prancis yang menjadi kandidat terkuat hingga saat-saat terakhir.

Dalam perkembangan yang menyangkut salah satu transfer terbesar sepak bola dalam beberapa tahun terakhir, dipastikan bahwa kepindahan Harry Kane ke Bayern Munich pada 2023 dengan nilai 100 juta euro tidak mengandung klausul bonus apa pun terkait kemenangannya meraih penghargaan Ballon d'Or.

Jaringan "Sky Sport" mengungkap bahwa klub Bavaria itu tidak perlu membayar biaya tambahan apa pun kepada Tottenham Hotspur atas pencapaian individu ini, berbeda dengan yang lazim terjadi dalam transfer para bintang besar.

Syarat semacam ini kini dikenal di dunia transfer dengan nama "bonus bersyarat", yakni klausul yang hampir umum dalam transfer pemain berbakat dan para bintang, dan dapat menyebabkan pembayaran tambahan hingga jutaan euro jika tercapai pencapaian individu maupun kolektif.

Meski transfer Kane tidak mengandung bonus Ballon d'Or, kontraknya bersama Bayern Munich mencakup bonus lain yang terkait dengan perolehan gelar, baik gelar domestik seperti Bundesliga dan Piala Jerman, maupun gelar kontinental dengan yang utama adalah kemenangan meraih gelar Liga Champions Eropa.