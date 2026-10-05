Klub Al-Fateh memutuskan untuk mengakhiri hubungan kontraktual dengan Khalid Al-Atawi, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, menyusul hasil-hasil negatif yang diraih tim dalam kompetisi Liga Pro Saudi, sebagaimana diberitakan surat kabar "Asharq Al-Awsat".

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa manajemen Al-Fateh bergerak cepat untuk mencari pelatih baru guna memimpin tim pada fase mendatang, seraya menyebutkan bahwa pelatih asal Maroko, Jamal Sellami, menjadi kandidat terdekat untuk mengemban tugas tersebut.

Federasi Sepak Bola Yordania sebelumnya telah memecat Sellami setelah tersingkirnya timnas Yordania dari fase grup Piala Dunia 2026, sehingga pelatih asal Maroko itu kini tersedia untuk menjalani petualangan baru di Liga Saudi.

Kepergian Al-Atawi terjadi di tengah situasi sulit yang dialami Al-Fateh di klasemen liga, di mana tim menempati peringkat ke-15 dengan hanya mengoleksi 3 poin, yang dikumpulkan dari 3 hasil imbang, berbanding 4 kekalahan sejak awal musim.

Manajemen Al-Fateh diperkirakan akan menetapkan identitas pelatih baru dalam waktu dekat, dalam upaya memperbaiki jalannya tim dan menjauh dari zona bahaya.