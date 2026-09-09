Dani Olmo, pemain Barcelona, menyebutkan keunggulan-keunggulan timnya setelah awal musim yang gemilang, baik di kancah domestik maupun Eropa.

Barcelona memberikan peringatan dini kepada tim-tim besar Benua Biru dengan meraih kemenangan meyakinkan atas tamunya, Feyenoord asal Belanda, dengan skor 5-1 pada Rabu malam ini, di Stadion "Spotify Camp Nou", pada matchday pertama fase liga Liga Champions Eropa.

Lima gol tersebut dicetak oleh: Raphinha (dua gol), Karim Adeyemi, Lamine Yamal, dan Gabriel Jesus.

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Dani Olmo mengatakan melalui jaringan "Movistar": "Kami senang Lamine mencetak gol dari tendangan bebas itu. Dia ambisius. Dia selalu ingin mencetak gol, untuk membantu tim menang, dan dia selalu melakukannya, entah dia mencetak gol atau tidak."

Ia melanjutkan: "Bagi kami, mungkin wajar untuk mencapai level ini secepat itu. Kami adalah tim yang banyak menekan ke depan, kami selalu berinisiatif, kami memiliki kualitas yang dibutuhkan dalam menyerang, dan kami menciptakan banyak peluang... Pada akhirnya, kamilah yang menciptakan peluang-peluang itu."

Olmo melanjutkan: "Kami adalah tim yang beradaptasi dengan sempurna. Kami fleksibel, dan kami memiliki pemain yang mampu bermain di berbagai posisi. Kami semua bersama dalam hal ini. Ini jelas, dan kami semua akan membantu tim untuk menang."

Ia menambahkan: "Ekspektasi selalu tinggi. Kami adalah Barcelona. Kami ingin bersaing dalam segala hal. Tidak mudah untuk terus seperti ini karena kesulitannya terletak pada bertahan di sana. Namun, selalu ada ruang untuk perbaikan."