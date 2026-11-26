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Ia tidak perlu memainkan semua pertandingan, juga tidak perlu menjadi bintang utama tim, untuk mencuri perhatian. Cukup dengan masuk ke lapangan, ia mampu mengubah segalanya. Inilah Gabriel Jesus, penyerang Barcelona, yang menjelma dari pemain pengganti yang senyap menjadi pahlawan sejati dan menorehkan namanya dengan tinta emas dalam sejarah Liga Champions.

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Dalam pertandingan kemarin melawan Sabah asal Azerbaijan, pemain asal Brasil itu kembali masuk susunan pemain inti setelah absen selama sebulan penuh, tepatnya sejak laga kontra Real Betis di Stadion La Cartuja yang dimenangi Barcelona 5-2. Kala itu Jesus mencetak satu gol, dan kali ini ia mengulanginya dengan kembali mencetak gol. Namun, gol tersebut sama sekali bukan gol biasa.

Lewat gol itu, Gabriel Jesus melewati legenda Uruguay Luis Suárez, mantan penyerang Barcelona, dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Champions, menurut statistik media Spanyol "Sport". Suárez berhenti di angka 27 gol, sementara Jesus kini mencapai 28 gol dan selangkah lebih dekat menuju kejayaan.

Dengan demikian, Jesus menjadi pemain Brasil keempat dalam daftar pencetak gol terbanyak di kompetisi Eropa paling bergengsi itu. Ia hanya kalah dari tiga nama besar: Kaka, mantan bintang Real Madrid, dengan 30 gol, Vinicius Junior dengan 35 gol, dan Neymar Junior dengan 43 gol.

Penyerang Barcelona itu juga telah melampaui sang legenda Rivaldo yang mengoleksi 27 gol . Berkaca pada penampilannya musim ini, ia bisa segera masuk jajaran tiga besar pencetak gol asal Brasil terbanyak sepanjang sejarah.

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Ke-28 gol Jesus tersebar di tiga klub: Manchester City, tempat ia mencetak 20 gol dan menjalani masa-masa terbaiknya, Arsenal, tempat ia membukukan enam gol, dan kini Barcelona, tempat ia mencetak dua gol yang sudah cukup untuk membuat perbedaan.

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Statistik musim ini menegaskan bahwa Jesus bukan sekadar pemain pengganti, melainkan senjata rahasia di tangan pelatih Hans Flick. Ia telah mencetak lima gol dan tiga assist hanya dalam 11 pertandingan bersama Barcelona, dengan rata-rata satu kontribusi gol setiap 47 menit di lapangan. Memang ia tidak banyak bermain, tetapi ia sangat efektif dan mampu mengubah jalannya pertandingan apa pun di saat-saat paling sulit.

Meski Raphinha tampil gemilang, Jesus sadar bahwa kesempatannya akan datang. Flick mengatakan sebelum pertandingan, dalam konferensi pers setelah laga melawan Sabah: "Raphinha tahu bahwa ada pemain lain yang levelnya di atasnya dan tampil luar biasa, tetapi dia siap ketika saya membutuhkannya, dan itu sangat bagus bagi tim."

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Jesus sendiri mengakui bahwa ia tahu dirinya bukan pemain inti, tetapi ia berlatih dengan sangat keras agar bisa mencetak gol ketika kesempatan datang. Hal itulah yang persis ia lakukan setiap kali diturunkan.

Kesempatan itu dipastikan akan terus berdatangan. Barcelona kini menjalani rangkaian jadwal padat berisi sembilan pertandingan hanya dalam 27 hari, yang akan memberi pemain asal Brasil itu lebih banyak menit bermain serta peluang untuk membuktikan bahwa ia layak mendapat tempat yang lebih besar dalam skuad Flick.

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Selain penampilannya di lapangan, Jesus juga mengukuhkan perannya sebagai sosok pendukung yang kuat di ruang ganti. Ia selalu dekat dengan Raphinha, dan kemarin ia memperlihatkan sisi baru yang tidak banyak diketahui orang, yakni peran sebagai pelindung. Ia membela rekan setimnya, Balde, dari kritik terhadap penampilannya belakangan ini, seraya berkata: "Ini memang sulit baginya, tetapi dia bermain sangat baik dan memiliki bakat besar."

Gabriel Jesus tidak hanya mencetak gol, tetapi juga melindungi rekan-rekannya, membangkitkan semangat tim, dan setiap kali membuktikan bahwa pahlawan sejati bukanlah dia yang selalu bermain, melainkan dia yang memanfaatkan setiap menit yang diberikan kepadanya.