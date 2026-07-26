Paris Saint-Germain mundur dari perburuan untuk merekrut bintang Leipzig asal Pantai Gading, Yan Diomande, di tengah meningkatnya keyakinan Real Madrid untuk mendapatkan pemain berbakat berusia 19 tahun tersebut.

Diomande kini berada di ambang kepindahan ke Real Madrid setelah klub Spanyol itu merampungkan seluruh rincian transfer, dan beberapa laporan pers menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut akan diumumkan secara resmi besok, Senin.

Dalam beberapa hari terakhir, Diomande lebih dekat ke Saint-Germain yang menempatkannya di puncak daftar incaran untuk memperkuat lini serang pada musim baru, sebelum akhirnya Real Madrid turun tangan dan memenangkan persaingan untuk mendapatkannya.

Paris Saint-Germain mengeluarkan pernyataan resmi yang dipublikasikan oleh jaringan "Sky Sports", yang berbunyi: "Paris Saint-Germain malam ini secara resmi menarik ketertarikan dan tawaran-tawaran yang telah diajukan untuk merekrut Yan Diomande."

Pernyataan itu menambahkan: "Biaya transfer yang diminta dan gaji sama sekali tidak proporsional dan tidak wajar, dan Paris Saint-Germain tidak akan melanggar prinsip-prinsipnya dalam pengelolaan keuangan yang bijaksana serta keseimbangan tim."

Menurut jaringan "Foot Mercato", klub Prancis itu menegaskan bahwa mereka tidak akan terseret oleh harga-harga yang berlebihan dan manuver sejumlah perantara, seraya memastikan akan tetap melanjutkan strateginya di bursa transfer dengan tenang dan penuh keyakinan.

Sejumlah laporan pers dalam beberapa jam terakhir mengungkapkan bahwa Real Madrid telah menyepakati syarat-syarat pribadi dengan Diomande, dan merampungkan kesepakatan dengan Leipzig dengan nilai berkisar antara 115 hingga 120 juta euro.