Dalam keputusan taktis berani yang bakal memicu kontroversi di kalangan pendukung Al Nassr, pelatih asal Australia Ange Postecoglou melakukan sejumlah perubahan besar pada susunan pemain inti yang akan menghadapi Pakhtakor dari Uzbekistan, hari Senin ini, dalam matchday keempat Liga Champions Elite Asia.

Pelatih asal Australia itu mengembalikan dua bek, Abdulelah Al-Amri dan Awad Aman, ke susunan inti setelah keduanya duduk di bangku cadangan pada laga lokal sebelumnya melawan Al-Khaleej, yang berakhir dengan kemenangan dramatis Al Nassr dengan skor 5-3 dalam matchday ke-12 Liga Roshn Saudi.

Postecoglou juga memperkuat barisannya dengan kembalinya gelandang asal Portugal Samu Costa, yang absen pada laga melawan Al-Khaleej akibat skorsing karena akumulasi kartu.

Kejutan: Ronaldo di luar perhitungan

Kejutan terbesar datang dari keputusan pelatih asal Australia itu untuk mencoret legenda Portugal Cristiano Ronaldo dan bek asal Prancis Mohamed Simakan sepenuhnya dari rombongan tim yang berangkat ke Uzbekistan, sebuah langkah yang menandakan keinginannya untuk mengistirahatkan bintang-bintang utamanya dan fokus melakukan rotasi susunan pemain, sementara Abdullah Al-Khaibari ditempatkan di bangku cadangan.

Pelatih asal Australia itu memilih susunan inti Al Nassr yang terdiri dari nama-nama berikut:

Penjaga gawang: Bento Matheus.

Pertahanan: Awad Aman, bek asal Spanyol Iñigo Martínez, Abdulelah Al-Amri, dan Nawaf Boushal.

Lini tengah: Ayman Yahya, pemain asal Brasil Angelo Gabriel, dan pemain asal Portugal Samu Costa.

Lini serang: pemain asal Senegal Sadio Mané, pemain asal Portugal João Félix, dan Abdullah Al-Hamdan.

Sementara itu, daftar pemain cadangan mencakup: Abdulhadi Al-Alwan, Abdulrahman Al-Otaibi, Saad Al-Nasser, pemain asal Irak Haidar Abdulkarim, Majed Qashish, Sami Al-Najei, Abdullah Al-Khaibari, Abdulrahman Ghareeb, Rakan Al-Ghamdi, Salem Al-Najdi, dan Abdulrahman Sufyani.

Al Nassr memasuki laga ini di posisi kesembilan klasemen Liga Champions Elite Asia dengan koleksi tiga poin dari satu kemenangan dan satu kekalahan, dengan satu laga tertunda melawan Al-Wasl dari Uni Emirat Arab pada matchday sebelumnya, dan berharap meraih kemenangan yang membawanya kembali dengan kuat ke persaingan perebutan tiket lolos.