Dalam sebuah pemandangan kontradiktif yang menyulut perdebatan di Brasil, klub Santos mengabadikan legendanya, Neymar, dengan sebuah patung di dalam museum klub, hanya beberapa hari setelah ia meledak dalam kemarahan di hadapan rekan-rekan setimnya dan memaki mereka di antara dua babak pertandingan melawan Chapecoense.

Neymar mengunggah foto-foto patung baru tersebut melalui akun-akunnya di media sosial, dan menulis sebagai komentar: "Saya benar-benar terkejut hari ini, sungguh sebuah kehormatan besar untuk dihormati oleh Santos dan menjadi bagian dari sejarah klub bersejarah ini."

Penghormatan ini datang di saat surat kabar Brasil "Globo Esporte" mengungkap fakta di balik layar yang mengejutkan mengenai apa yang terjadi pada hari Minggu lalu, ketika Neymar meledak dalam kemarahan kepada rekan-rekan setimnya di dalam ruang ganti di antara dua babak pertandingan, meskipun timnya unggul melalui gol yang ia cetak sendiri.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Neymar menyerang rekan setimnya, Joao Ananias, dan meragukan kemampuannya, sehingga menimbulkan ketegangan hebat yang berdampak pada penampilan tim yang menyia-nyiakan keunggulannya dan kebobolan dua gol dalam 10 menit, salah satunya dicetak oleh Ananias secara tidak sengaja ke gawang sendiri.

Di sisi lain, Neymar membela tindakannya dengan berkata: "Saya adalah kapten dan saya berhak untuk berbicara," seraya mengakui rasa frustrasinya atas hasil imbang melawan Chapecoense, namun ia membantah telah menghina rekan setimnya, Gabriel Bontempo, dengan berkata: "Dia adalah anakku."