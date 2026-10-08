Dolores Aveiro, ibu dari Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Arab Saudi, berbicara tentang krisis yang dialami putranya dengan Jorge Jesus, pelatih timnas Portugal.

Jaringan GE memublikasikan pernyataan ibu sang Don asal Portugal itu, yang disampaikannya kepada majalah TV 7 Dias.

Dolores mengakui bahwa ia sempat menangis, dan mengungkapkan bahwa ia meminta putranya untuk bersikap tenang sebelum mengambil keputusan meninggalkan kamp timnas Portugal di Kopenhagen, menjelang pertandingan melawan Denmark.

Dolores menjelaskan, "Ia berkata kepadaku: Ibu, jangan khawatir, aku akan mengatakan yang sebenarnya ketika kita semua berkumpul bersama. Lalu aku menjawab, baiklah, Nak, perbaikilah keadaannya."

Pertandingan berikutnya ALN Saudi Pro League 14.00 DIR

Ia melanjutkan, "Aku memintanya untuk tetap tenang, tetapi bagaimanapun juga, pikirannya mengarahkannya untuk melakukan hal itu. Kita lihat saja nanti. Aku telah memberinya segala dukungan, tetapi itu tidak membuahkan hasil."

Dolores mengkritik apa yang ia anggap sebagai sikap tidak tahu berterima kasih dari rakyat Portugal, dan menyebut putranya sebagai "pahlawan Portugal".

Ia menuturkan, "Tetapi tidak apa-apa, ia telah memberikan banyak hal untuk Portugal, dan karena itu ia akan selalu dikenang di sana. Ia selalu menjadi pahlawan Portugal. Mereka tidak memberinya penghargaan yang seharusnya ia dapatkan. Mereka tidak menghargai Cristiano. Inilah rakyat Portugal yang kita miliki."

Ibu Ronaldo menyesalkan cara mendadak yang digunakan putranya untuk meninggalkan kamp timnas, dengan menggunakan ungkapan yang mirip dengan apa yang dikatakan di Brasil tentang seseorang yang meninggalkan suatu tempat "lewat pintu belakang", tetapi ia menunjukkan keyakinannya bahwa keadaan bisa berbalik menguntungkan putranya.

Ia berkata, "Aku merasa sedih, dan itu wajar. Itu adalah sebuah kejutan. Putraku bisa saja keluar lewat pintu besar, tetapi ia keluar lewat pintu kecil, tetapi tidak apa-apa, Allah akan mengurusnya."