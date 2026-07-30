Bayern Munich meraih kemenangan telak dengan skor 15-0 atas Rottach-Egern, klub yang berlaga di divisi delapan Liga Jerman.

Gol-gol Bayern dicetak secara bergantian oleh Aleksandar Pavlovic, Arijon Ibrahimovic, Felipe Chavez, Maicon Cardoso, Armindo Sieb, dan Bastian Assumo, yang masing-masing menyumbang dua gol.

Selain itu, gawang juga digetarkan oleh Joao Palhinha, Joshua Kimmich, dan Skender Nurai.

Surat kabar "The Sun" menyebutkan bahwa Rottach-Egern benar-benar mencuri perhatian, setelah menurunkan bendahara klub dalam laga persahabatan tersebut.

Pertandingan itu menyaksikan peristiwa tak biasa, ketika Rottach-Egern memasukkan bendahara klub sebagai pemain pengganti pada menit ke-79.

Laporan menyebutkan bahwa bendahara Rottach-Egern juga bekerja sebagai polisi, dan telah menjadi bagian dari klub sejak tahun 2002. Ia memasuki lapangan dengan mengenakan warna timnya, lengkap dengan kumis klasik yang menarik perhatian para penonton.

Pemandangan ini membuat para penggemar sepak bola terkejut, dan mereka bergegas memberikan komentar melalui media sosial.

Salah satu dari mereka menulis "Para pemain Bayern pasti sangat kebingungan", sementara yang lain berkata "Pria ini akan mendapatkan momen terbaik dalam karier sepak bolanya meski tidak menyentuh bola sekalipun".

Komentar lain menyebutkan "Inilah sepak bola rakyat yang sesungguhnya, di satu saat kamu bertanggung jawab atas buku catatan keuangan, dan di saat berikutnya kamu mendapati dirimu tampil sebagai pemain pengganti melawan Bayern Munich".

Sementara itu, seorang penggemar menulis "Sejujurnya, menurutku ini luar biasa. Pria ini sudah bersama klub selama 26 tahun, dan kini ia bisa mengatakan bahwa ia pernah bermain melawan Bayern Munich".