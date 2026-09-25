Alaa Al Haji, pemain timnas Arab Saudi, menyampaikan pesan khusus kepada para suporter, jelang laga yang dinanti melawan Oman, dalam turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi akan menghadapi timnas Oman, besok Sabtu, di Stadion Al Inma di Jeddah, pada matchday kedua fase grup turnamen Teluk tersebut.

Haji berkata dalam pernyataannya kepada media, hari Jumat ini, yang dikutip oleh surat kabar Arab Saudi "Al Yaum": "Kami menanggung kritik, dan ini hal yang wajar dalam sepak bola, semua yang ada di sini adalah pemain besar yang mampu menanggung kritik."

Ia menambahkan: "Namun kami juga membutuhkan dukungan dari masyarakat dan suporter Arab Saudi, sebagaimana mereka sangat mendukung kami pada pertandingan yang lalu."

Api kritik sebelumnya menyasar Abdullah Al Hamdan, penyerang timnas Arab Saudi, setelah penampilannya yang kurang bersinar melawan Kuwait, pada matchday pertama fase grup turnamen Teluk tersebut, yang berakhir dengan kemenangan 1-0.

Mengenai pertandingan itu, Haji berkata: "Semua pertandingan sulit, kami menyaksikan laga Oman melawan Irak, itu pertandingan yang berat, dan timnas Oman adalah tim yang bagus, tetapi kami mampu meraih kemenangan."

Ia menambahkan: "Semua pemain bersatu dalam satu hati, kami saling mendukung, moral kami tinggi, dan kami semua mampu keluar sebagai pemenang dari pertandingan ini."

Ia melanjutkan: "Kami banyak menembus gawang lawan pada pertandingan yang lalu, tetapi kami tidak berhasil mencetak gol, dan hanya mampu mencetak satu gol, seharusnya kami mencetak lebih banyak, tetapi bisa menembus itu sendiri sudah merupakan hal positif yang harus dibangun pada pertandingan mendatang."

Ia melanjutkan: "Pertandingan pertama adalah laga pembuka, dan pertandingan pertama selalu sulit, tetapi kami akan lebih siap pada pertandingan berikutnya."

Ia menutup: "Kami menjalani turnamen ini di tanah air kami, dan ini menjadi motivasi bagi kami, kami menyaksikan turnamen-turnamen yang lalu di Bahrain dan Kuwait, dan betapa besarnya kehadiran penonton, hal ini akan berperan positif bagi kami."