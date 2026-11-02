Sebuah laporan media menyebutkan bahwa Udinese mungkin akan berpaling kepada sosok yang sudah akrab dalam sepak bola Italia untuk menyelamatkan mereka dari degradasi musim ini.

Menurut situs "Foot Mercato", seiring dekatnya Kosta Runjaic dengan kepergian setelah kekalahan telak dari Roma (2-5), nama Vladimir Petkovic muncul di meja manajemen klub.

Petkovic dianggap sebagai kandidat tak terduga untuk menggantikan pelatih asal Jerman tersebut, yang masa depannya tampak tidak jelas.

Situasi di Udinese sangat genting, di mana mereka saat ini menempati peringkat kesembilan belas di Liga Italia dengan hanya 5 poin setelah sepuluh pertandingan. Laporan menyebutkan bahwa dewan manajemen tidak ingin menunggu hingga jeda internasional untuk mengambil keputusan.

Setelah menjadi pelatih bebas sejak meninggalkan timnas Aljazair pada Agustus lalu, Petkovic mungkin akan kembali ke liga yang sangat ia kenal.

Pelatih asal Bosnia itu melatih Lazio dari 2012 hingga 2014, dan meraih gelar Coppa Italia pada 2013 dengan mengalahkan Roma. Kemudian ia membangun reputasi internasional yang mentereng sebagai pelatih timnas Swiss, di mana ia membawa mereka ke perempat final Euro 2020 setelah menyingkirkan Prancis lewat adu penalti.

Petkovic kini termasuk di antara pilihan yang tersedia bagi Udinese, meskipun Paolo Zanetti masih berada di antara para kandidat. Roberto D'Aversa sendiri telah mundur dari negosiasi, sementara Davide Ballardini juga diusulkan. Jam-jam mendatang diperkirakan akan mengungkap lebih banyak detail mengenai identitas pelatih masa depan Udinese.

Petkovic meninggalkan timnas Aljazair setelah tersingkir dari Piala Dunia, tepatnya di babak 32 besar, akibat kekalahan dari timnas Swiss dengan skor (0-2).

Pelatih itu menuai kritik tajam dan kemarahan luas dari para pendukung karena tiadanya identitas taktik serta keputusan teknis yang menuai kontroversi selama turnamen.

Setelah bentrokan besar antara pelatih dan Federasi Aljazair, hubungan kerja sama itu diakhiri setelah tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait urusan finansial.