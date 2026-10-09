Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
FBL-KSA-NASSR-DIRIYAHAFP
Diterjemahkan oleh

Usai krisis Portugal: Pesan khusus dari suporter Al Nassr untuk Ronaldo

C. Ronaldo
J. Jesus
Al Nassr FC vs Al Diriyah
Al Nassr FC
Al Diriyah
Saudi Pro League
Portugal
Portugal
Arab Saudi

Bintang Portugal mendapat dukungan dari "sang pemain kelas dunia"

Suporter Al Nassr mengirimkan pesan khusus kepada bintang Portugal mereka, Cristiano Ronaldo, dalam laga melawan Al Diriyah di Liga Roshn Saudi, menyusul krisis terbaru yang dialaminya bersama timnas Portugal.

Ronaldo sebelumnya meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal di Denmark pekan lalu akibat perselisihan dengan pelatihnya, Jorge Jesus, menyusul tidak diturunkannya ia pada laga melawan Norwegia di matchday kedua UEFA Nations League.

Suporter Al Nassr tetap memberikan dukungan kepada "Roket Madeira" dalam laga melawan Al Diriyah hari ini, Jumat, di Stadion Al Awwal Park, pada matchday kedelapan kompetisi Liga Roshn Saudi.

Sebelum laga dimulai, suporter Al Nassr membentangkan spanduk besar yang memuat tiga huruf favorit Ronaldo, "CR7", disertai tulisan "Greatness is earned" dalam bahasa Inggris.

Suporter "Al Alami" juga tak lupa menyerukan nama bintang Portugal tersebut di awal pertandingan, dan juga saat memasuki menit ketujuh, sebagai isyarat merujuk nomor punggung favoritnya bersama Al Nassr.

Suporter "Al Alami" sengaja mengambil langkah tersebut untuk mendukung kapten tim utama, meskipun hal itu berarti bertentangan dengan mantan pelatih tim, Jorge Jesus, yang membawa mereka meraih gelar juara Liga Saudi pada musim lalu.

Perlu dicatat bahwa Al Nassr menjalani laga melawan Al Diriyah dalam posisi menempati peringkat keempat di klasemen Liga Saudi dengan 16 poin, berselisih 3 poin dari Al Qadsiah yang memuncaki klasemen, meski "Al Alami" telah memainkan satu laga lebih sedikit.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google