Suporter Al Nassr mengirimkan pesan khusus kepada bintang Portugal mereka, Cristiano Ronaldo, dalam laga melawan Al Diriyah di Liga Roshn Saudi, menyusul krisis terbaru yang dialaminya bersama timnas Portugal.

Ronaldo sebelumnya meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal di Denmark pekan lalu akibat perselisihan dengan pelatihnya, Jorge Jesus, menyusul tidak diturunkannya ia pada laga melawan Norwegia di matchday kedua UEFA Nations League.

Suporter Al Nassr tetap memberikan dukungan kepada "Roket Madeira" dalam laga melawan Al Diriyah hari ini, Jumat, di Stadion Al Awwal Park, pada matchday kedelapan kompetisi Liga Roshn Saudi.

Sebelum laga dimulai, suporter Al Nassr membentangkan spanduk besar yang memuat tiga huruf favorit Ronaldo, "CR7", disertai tulisan "Greatness is earned" dalam bahasa Inggris.

Suporter "Al Alami" juga tak lupa menyerukan nama bintang Portugal tersebut di awal pertandingan, dan juga saat memasuki menit ketujuh, sebagai isyarat merujuk nomor punggung favoritnya bersama Al Nassr.

Suporter "Al Alami" sengaja mengambil langkah tersebut untuk mendukung kapten tim utama, meskipun hal itu berarti bertentangan dengan mantan pelatih tim, Jorge Jesus, yang membawa mereka meraih gelar juara Liga Saudi pada musim lalu.

Perlu dicatat bahwa Al Nassr menjalani laga melawan Al Diriyah dalam posisi menempati peringkat keempat di klasemen Liga Saudi dengan 16 poin, berselisih 3 poin dari Al Qadsiah yang memuncaki klasemen, meski "Al Alami" telah memainkan satu laga lebih sedikit.