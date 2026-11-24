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Manchester United berhasil membatalkan skorsing satu pertandingan yang dijatuhkan kepada bek asal Prancis mereka, Leny Yoro, setelah banding klub atas kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Liverpool dikabulkan. Dengan demikian, sang pemain dapat tampil melawan Brentford pada Sabtu mendatang di Liga Primer Inggris.

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Yoro sebelumnya diganjar kartu merah langsung pada menit kedelapan laga melawan Liverpool, Minggu lalu, setelah melanggar Alexander Isak di dekat kotak penalti, dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 4-0 bagi Manchester United sekaligus menandai debut Mauricio Pochettino sebagai pelatih kepala Setan Merah.

Federasi Sepak Bola Inggris (FA) mengumumkan telah menerima banding Manchester United. Dalam pernyataannya, sebagaimana dimuat surat kabar "Daily Mail", FA menyatakan: "Skorsing satu pertandingan terhadap Leny Yoro telah dicabut setelah klaim kartu merah yang tidak semestinya berhasil. Pemain Manchester United itu diusir dari lapangan karena menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas dalam pertandingan Liga Primer Inggris timnya melawan Liverpool pada Minggu, 22 November. Alasan tertulis dari Komisi Regulasi Independen atas keputusan ini akan dipublikasikan pada waktunya."

Kartu merah Yoro bermula ketika ia mendorong Isak dari belakang saat sang penyerang melaju ke arah gawang. Wasit Sam Barrott pun memberikan tendangan bebas untuk Liverpool, yang kemudian dieksekusi dengan sukses oleh Dominik Szoboszlai untuk mencetak gol pertama timnya.

Namun, dalam bandingnya Manchester United bersikukuh bahwa Yoro tidak menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas bagi penyerang Liverpool tersebut. Klub berpendapat kiper Senne Lammens memiliki peluang menjangkau bola lebih dulu daripada Isak, dan atas dasar itulah klub menolak keputusan kartu merah langsung.

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Meski banding dikabulkan, Howard Webb, kepala badan wasit profesional, sebelumnya telah membela keputusan wasit saat menganalisis insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa pelanggarannya sendiri sudah jelas, tetapi perdebatannya terletak pada sejauh mana syarat penggagalan peluang mencetak gol yang jelas berlaku dalam situasi itu.

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Webb menjelaskan bahwa wasit mempertimbangkan arah permainan menuju gawang, posisi bola yang dekat dengan kotak penalti, keberadaan hanya satu bek di jalur serangan, serta kemampuan Isak untuk menguasai bola dan menjangkaunya sebelum kiper.

Ia menyebut Isak menguasai bola dan berhasil melewati Yoro sebelum dilanggar hingga terjatuh. Meski begitu, ia mengakui adanya pertanyaan mengenai kemungkinan Lammens menjangkau bola lebih dulu.

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Webb mengatakan wasit mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya terhadap situasi di lapangan, sebelum teknologi video turun tangan untuk meninjau insiden tersebut. "Itu adalah keputusan wasit yang diambilnya di lapangan, kemudian VAR memeriksanya untuk mengetahui apakah keputusan itu jelas dan nyata keliru, dan VAR berpendapat bahwa keputusan itu tidak demikian," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa adanya keraguan soal kemampuan Isak menjangkau bola tidak serta-merta berarti keputusan wasit jelas keliru. Menurutnya, sang penyerang bergerak cepat menuju gawang, dan hal itu mendukung pandangan wasit untuk memberikan kartu merah.

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Insiden ini menambah daftar keputusan wasit yang diprotes Manchester United belakangan ini. Pada September lalu, Webb sempat meminta maaf kepada klub setelah gol Erling Haaland yang membawa Manchester City menang dalam derbi di Old Trafford (1-0) tetap disahkan, akibat kesalahan wasit VAR dalam menilai posisi offside Enzo Fernandez.

Musim lalu, Webb juga mengakui adanya kesalahan wasit dalam laga Manchester United melawan Brentford, ketika kapten Brentford, Nathan Collins, tidak diusir setelah menjatuhkan Bryan Mbeumo di dalam kotak penalti, dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 3-1 bagi United.

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Dengan demikian, Manchester United kembali dapat memainkan Leny Yoro saat menjamu Brentford di Old Trafford, setelah sebelumnya sang bek terancam absen akibat kartu merah melawan Liverpool. Di saat yang sama, tim tengah berupaya bangkit dari kekalahan telak tersebut dan menemukan kembali keseimbangannya di Liga Primer Inggris.

Manchester United saat ini menempati peringkat ke-19 (kedua dari bawah) klasemen Liga Primer Inggris dengan hanya mengoleksi 8 poin setelah 11 pekan kompetisi berjalan, dengan baru meraih satu kemenangan.