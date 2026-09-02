Pelatih kepala Al Ahli asal Belanda, Marino Pusic, telah menetapkan pemain yang akan menggantikan pemain Turki Merih Demiral pada pertandingan mendatang melawan Al Riyadh, setelah kartu merah yang diterimanya dalam laga El Clasico melawan rival tradisional Al Hilal.

Al Ahli kalah dari Al Hilal dengan skor 0-3, kemarin Selasa, di Stadion Kingdom Arena, dalam pertandingan tunda dari pekan ketiga Liga Roshn Saudi.

Pertandingan tersebut menyaksikan Merih Demiral menerima kartu merah di penghujung babak pertama, akibat mendapatkan kartu kuning kedua, setelah menjegal pemain Belanda Crysencio Summerville, sayap Al Hilal.

Menurut surat kabar "Al Riyadiyah" Saudi, Pusic condong untuk menurunkan bek Saudi Rayan Hamed dalam susunan pemain inti pada pertandingan mendatang melawan Al Riyadh, guna menggantikan absennya Demiral.

Al Ahli akan menjamu Al Riyadh, pada hari Jumat mendatang, di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports City di Jeddah, dalam pekan kelima Liga Roshn Saudi.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pelatih asal Belanda itu akan mengambil keputusan akhir mengenai pemain yang akan menggantikan bek Turki tersebut, di samping pemain Brasil Roger Ibanez, setelah latihan terakhir yang akan dijalani tim pada petang esok, Kamis.

Perlu dicatat bahwa Pusic sebenarnya telah menurunkan Rayan Hamed pada babak kedua pertandingan melawan Al Hilal, untuk menggantikan Demiral di jantung pertahanan, tetapi ia gagal melindungi gawang timnya dari kebobolan gol ketiga melalui penyerang Inggris Ollie Watkins.