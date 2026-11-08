Bintang Real Madrid menuai pujian dari para pendukung Los Blancos dan suporter Valencia atas perannya dalam laga kemarin di Stadion Mestalla, yang dimenangkan Los Merengues dengan skor telak 3-0 di La Liga.

Situs "tribuna" mengutip jurnalis Rodra, mengenai intervensi bek asal Prancis, Ibrahima Konate, saat terjadi keributan di antara dua babak, yang menuai decak kagum para pengamat dari kedua tim atas sikapnya dalam situasi yang menegangkan.

Pertikaian bermula setelah para pejabat Valencia memprotes tendangan bebas yang diberikan terhadap Pablo Mafio, yang mendahului gol pembuka Federico Valverde.

Direktur olahraga klub Valencia, Braulio Vazquez, berhadapan dengan para ofisial pertandingan sebelum sejumlah pemain Real Madrid turun tangan, termasuk Jude Bellingham, Antonio Rudiger, dan Eder Militao.

Petugas keamanan akhirnya terpaksa turun tangan, dan muncul pula tudingan bahwa Rudiger menyerang salah satu petugas keamanan selama insiden tersebut, meskipun laporan resmi wasit tidak mendokumentasikan bentrokan yang melibatkan para pemain.

Konate bergabung dengan Real Madrid dari Liverpool setelah kontraknya berakhir pada penghujung musim lalu, dan dengan cepat membuktikan dirinya sebagai pemain inti di bawah asuhan Jose Mourinho.

Pemain asal Prancis itu membentuk duet pertahanan yang luar biasa dengan Dean Huijsen, sehingga menggeser bek-bek senior Rudiger dan Militao dari susunan pemain inti.