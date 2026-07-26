Mohamed Salah, kapten timnas Mesir, menyampaikan pesan penuh haru kepada mantan rekan setimnya, Ahmed Hegazi, menyusul pengumuman resmi bek internasional itu untuk pensiun dari sepak bola, sembari mengenang kembali perjalanan panjang yang menyatukan mereka sejak masa kanak-kanak.

Salah membagikan sejumlah foto yang menyatukannya dengan Hegazi di berbagai fase perjalanan karier mereka, dan menyertakannya dengan sebuah pesan yang ia tulis melalui akun-akunnya di media sosial: "Perjalanan panjang yang kita jalani bersama sejak masa kanak-kanak. Kita menikmati dan berbahagia di setiap fasenya, aku doakan kesuksesan untukmu di masa yang akan datang."

Ucapan perpisahan Salah kepada Hegazi ini datang setelah perjalanan sepak bola yang gemilang bagi bek Mesir tersebut, yang membentang lebih dari satu setengah dekade, di mana ia bermain untuk sejumlah klub di dalam dan luar Mesir, serta mengenakan seragam timnas Mesir dalam banyak kesempatan, hingga menjadi salah satu bek Mesir paling menonjol di generasinya.

Hegazi sebelumnya telah mengumumkan pensiunnya dari sepak bola di usia sekitar 35 tahun, seraya menegaskan bahwa keputusannya berkaitan dengan pensiun sebagai pemain saja, dan bukan menjauh dari permainan yang telah menyatu dengan dirinya sepanjang hidupnya.

Hegazi mengatakan dalam pesan pengumuman pensiunnya: "Hari ini aku umumkan pensiunku dari sepak bola sebagai pemain, dan bukan pensiun dari gairah dan cintaku terhadapnya. Terima kasih kepada sepak bola atas setiap momen, setiap tantangan, setiap pelajaran, dan setiap kenangan yang telah kau ciptakan bersamaku. Perjalananku di dalam lapangan telah berakhir, tetapi perjalananku bersama sepak bola terus berlanjut dengan gairah, ambisi, dan tekad yang sama."

Sepanjang kariernya, Hegazi bermain untuk klub Ismaily dan Al Ahly di Mesir, Fiorentina dan Perugia di Italia, serta West Bromwich Albion di Inggris, di samping Al Ittihad Jeddah dan Neom di Arab Saudi, dan berhasil meninggalkan jejak yang jelas berkat kekuatan bertahannya dan kepribadian kepemimpinannya di dalam lapangan.

Hegazi menjalani babak terakhir kariernya bersama klub Neom, yang ia gabungi pada musim panas tahun 2024 setelah datang dari Al Ittihad Jeddah, sebelum klub tersebut mengumumkan berakhirnya hubungan kontrak antara kedua belah pihak pada Mei lalu.

Sejumlah laporan mengisyaratkan kemungkinan Hegazi terus bekerja di dalam sistem Neom pada periode mendatang, dengan memanfaatkan pengalaman panjang dan kepribadian kepemimpinannya, di tengah kecenderungan untuk menggunakannya sebagai bagian dari staf administratif atau teknis klub.

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