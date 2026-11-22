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Wasit Hernández Hernández memimpin laga Barcelona kontra Villarreal, yang berakhir dengan kemenangan tim Catalan 3-2 pada pekan ke-13 LaLiga.

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Situs "Archivo VAR", yang mengkhususkan diri pada insiden-insiden perwasitan kontroversial, memberikan nilai 2,5 dari 10 untuk wasit Hernández Hernández.

Archivo VAR menjelaskan bahwa Hernández Hernández masih belum mampu menemukan kembali performa terbaiknya, setelah menunjukkan kinerja perwasitan yang sangat buruk dalam laga Barcelona kontra Villarreal.

Sang wasit menjalani babak pertama yang sangat sulit dan mengeluarkan sejumlah kartu kuning yang sebenarnya tidak perlu ia berikan.

Hernández Hernández juga gagal memberikan penalti yang jelas untuk Lamine Yamal, sehingga ia harus menghentikan permainan dan meninjau layar VAR setelah tim VAR mengingatkannya soal insiden tersebut.

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Di babak kedua, performanya sedikit membaik dalam hal menilai situasi, tetapi ia nyaris tetap menerapkan pendekatan yang sama dari sisi disiplin dan kembali mengeluarkan kartu kuning yang tidak perlu.

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Ia dihadapkan pada tiga insiden kontroversial, dan tampaknya ia mengambil dua keputusan yang benar serta satu keputusan yang keliru dalam insiden-insiden tersebut.

Insiden-insiden kontroversial

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Laga tersebut diwarnai empat insiden perwasitan kontroversial. Pertama, Hernández Hernández luput memberikan penalti yang cukup jelas untuk Lamine Yamal, sehingga ia harus meninjau ulang tayangan melalui layar di pinggir lapangan.

Di babak kedua, ia mengeluarkan kartu kuning kedua untuk Pau Navarro dan mengusirnya dari lapangan. Keputusannya itu tepat.

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Namun, beberapa saat sebelumnya, sang wasit luput meniup pelanggaran yang bisa berbuah penalti, meski insiden tersebut termasuk situasi yang semestinya ditangani langsung di lapangan ketimbang melalui intervensi VAR.

Insiden itu melibatkan Gerard Martín dan Ayoze, setelah Martín memukul wajah Ayoze dengan tangannya saat keduanya berebut posisi. Meski situasi ini tidak memerlukan intervensi VAR karena tidak ada bukti kuat terkait keras atau tidaknya kontak tersebut, insiden itu layak diganjar penalti oleh wasit di lapangan, mengingat itu merupakan pukulan langsung ke wajah tanpa adanya perebutan bola secara langsung.

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Selain itu, wasit utama memberikan tendangan sudut dalam situasi yang mengawali gol pertama Barca, padahal kiper Villarreal tampaknya tidak menyentuh bola.

Meski demikian, karena tidak ada tayangan yang cukup jelas untuk memastikan kejadian tersebut, keputusan yang diambil di lapangan tetap berlaku.