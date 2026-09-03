Pelatih asal Belanda, Marino Pusic, juru taktik klub Al Ahli Saudi, kembali menuai kontroversi setelah muncul kembali usai laga Klasik terakhir melawan rival tradisional Al Hilal.

Al Ahli menelan kekalahan telak dari rival tradisional Al Hilal dengan skor 0-3, dalam pertandingan tunda dari pekan ketiga Liga Roshn, yang mempertemukan keduanya, kemarin lusa Selasa, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Saudi, Riyadh.

Pusic tidak hadir dalam konferensi pers usai laga Klasik tersebut, akibat penerjemah pribadinya diusir selama pertandingan berlangsung, dan tidak tersedianya penerjemah pengganti.

Pelatih asal Belanda itu berbicara tentang kekalahan telak dari Al Hilal untuk pertama kalinya, hari ini Kamis, dalam konferensi pers menjelang laga melawan Al Riyadh, besok Jumat, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al Faisal di Jeddah, dalam pekan kelima Liga Roshn.

Pusic mengatakan dalam pernyataan yang dikutip akun resmi Al Ahli di situs "X": "Kami tidak beruntung dalam dua pertandingan terakhir, terutama karena keduanya dimainkan di kandang lawan, dan kini kami harus melewati hal itu serta fokus pada tahap berikutnya."

Terkait laga melawan Al Riyadh, ia menjelaskan: "Pertandingan besok berat, dan liga menuntut konsentrasi tinggi di setiap pertandingan, karena itu kami harus siap dan menghadapi pertandingan dengan cara yang tepat."

Ia menambahkan: "Kami bermain di kandang sendiri dan di tengah pendukung kami, dan hal ini memberi kami motivasi ekstra, kami berupaya memanfaatkan keunggulan ini untuk meraih kemenangan."

Ia melanjutkan: "Kami bekerja setiap hari untuk mengembangkan tim dalam berbagai aspek, dan fokus pada detail yang membantu kami menampilkan level yang lebih baik."

Ia meneruskan: "Rangkaian pertandingan yang beruntun membuat jadwal menjadi padat, karena itu penting untuk menanganinya dengan baik."

Ia menutup: "Para pemain baru butuh sedikit waktu untuk beradaptasi, dan pada saat yang sama kami memastikan kesiapan dan keselamatan semua pemain, dengan mempertimbangkan bahwa jumlah yang diizinkan untuk tampil di liga adalah 8 pemain asing."