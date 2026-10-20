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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
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Usai kemenangan di laga puncak: Salah kirim pesan sindiran untuk presiden Besiktas

M. Salah
Trabzonspor
Besiktas
Super Lig
Mesir
Turki

Sang Firaun Tak Berhenti Mencambuk

Pemain asal Mesir, Mohamed Salah, bintang Trabzonspor, mengejek presiden Besiktas Serdal Adali setelah pertandingan kedua tim pada hari Senin kemarin, dalam pekan kedelapan Liga Turki.

Trabzonspor berhasil mengalahkan Besiktas dengan skor dua gol tanpa balas, di mana Ozan Tufan mencetak gol pertama dalam pertandingan pada menit ke-21, sementara bintang Mesir itu menambah gol kedua bagi tuan rumah pada menit ke-71.

Salah, melalui akun resminya di jejaring "X", membagikan foto-foto selebrasinya setelah gol yang ia cetak ke gawang Besiktas, dan menuliskan (35%) sebagai sindiran terhadap pernyataan sebelumnya dari presiden Besiktas.

Sebelumnya Salah sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Besiktas sebelum menandatangani kontrak dengan Trabzonspor, namun negosiasi antara kedua pihak menjadi rumit.

Adali sempat menyatakan saat negosiasi dengan Salah bahwa Ramy Abbas, agen bintang Mesir itu, meminta kenaikan komisinya dalam kesepakatan tersebut menjadi 35%, yang menggagalkan kepindahan pemain itu ke Besiktas.

Perlu dicatat bahwa gol yang dicetak Mohamed Salah dalam pertandingan itu membuatnya memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Liga Turki pada musim ini dengan koleksi 8 gol.

Salah bergabung dengan Trabzonspor pada awal musim ini melalui transfer gratis dalam tantangan baru, setelah berakhirnya perjalanannya bersama Liverpool.

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