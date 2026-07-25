Pelatih kepala Al Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, memastikan status pemainnya asal Aljazair, Houssem Aouar, terkait keikutsertaannya dalam laga persahabatan melawan Las Palmas, setelah pemain itu bergabung ke pemusatan latihan "Sang Harimau" belakangan ini.

Al Ittihad menjalani laga persahabatan keduanya dalam pemusatan latihan luar negerinya di kota Marbella, Spanyol, hari Sabtu ini, ketika menghadapi Las Palmas di Stadion La Quinta.

Menurut surat kabar "Arriyadiyah" Saudi, Aouar tidak akan tampil dalam laga tersebut, setelah ia baru saja kembali ke pemusatan latihan "Sang Harimau" di Spanyol, usai berakhirnya masa libur yang ia dapatkan karena keikutsertaannya bersama timnas Aljazair di Piala Dunia 2026.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Wissing telah menyusun program khusus untuk gelandang asal Aljazair itu, yang mencakup latihan fisik intensif, guna mempersiapkannya tampil bersama tim dalam laga-laga mendatang.

"Sang Kolonel" akan menjalani laga terakhirnya dalam pemusatan latihan di Marbella, Spanyol, pada 30 Juli mendatang, ketika menghadapi Real Mallorca, sebelum kembali ke Jeddah.

Laga resmi pertama tim Saudi tersebut pada musim baru akan berlangsung menghadapi klub Al Jazira asal Uni Emirat Arab, dalam babak play-off kualifikasi Liga Champions Elite Asia, pada 11 Agustus mendatang.