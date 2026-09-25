Timnas Kuwait menghadapi ujian berat kontra Irak, dalam upaya meraih kemenangan pertama mereka di ajang Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", di tengah keinginan jelas untuk memperbaiki kesalahan pada laga sebelumnya dan memulihkan keseimbangan sebelum pertandingan yang dinantikan.

Pelatih asal Portugal, Helio Sousa, yang menangani Kuwait, menegaskan bahwa laga melawan Irak merupakan tantangan besar, seraya menekankan bahwa tim pelatih sedang bekerja untuk meningkatkan aspek fisik dan teknis serta memperbaiki kesalahan yang muncul pada pertandingan sebelumnya, demi meraih tiga poin.

Sousa mengatakan dalam konferensi pers sebelum laga: "Pertandingan besok akan menjadi tantangan bagi kami, dan 30 menit terakhir pertandingan kami sebelumnya terasa sulit, karena itu kami harus bermain dengan kuat dan penuh semangat. Kami bekerja keras untuk meningkatkan level permainan kami, dan kami berharap dapat meraih kemenangan serta menerapkan ide-ide kami sesuai yang diharapkan."

Mengenai tekanan, ia menjelaskan: "Tekanan selalu ada, baik saat kami menghadapi tim-tim kuat maupun tidak, dan itu hadir dalam latihan maupun pertandingan. Kami berusaha meraih kemenangan, memperkuat kemampuan kami, dan meningkatkan penampilan kami untuk mencapai target yang diinginkan."

Sousa berbicara tentang kehadiran suporter, seraya berkata: "Sangat luar biasa jika ada banyak suporter yang mendukung kami, dan tentu saja suporter Irak akan hadir untuk mendukung timnas mereka, tetapi kami akan berusaha menampilkan yang terbaik yang kami miliki."

Pelatih Kuwait menambahkan: "Kami berupaya meningkatkan level kami secara fisik dan teknis, terutama karena timnas Irak memiliki pemain-pemain yang bermain di luar negeri, dan karena itu kami menyadari besarnya tantangan yang menanti kami."









Di sisi lain, Nasser Faleh, pemain timnas Kuwait, menegaskan kesiapan timnya untuk laga tersebut, seraya menyatakan bahwa para pemain berupaya memperbaiki kesalahan pada pertandingan sebelumnya dan meraih kemenangan pertama di turnamen.

Pemain timnas Kuwait itu mengatakan dalam konferensi pers: "Persiapan kami baik untuk pertandingan melawan Irak, dan kami bekerja untuk memperbaiki kesalahan serta mempersiapkan diri sesuai yang diharapkan, dan kami berusaha meraih tiga poin."

Ia menutup: "Wajar jika kami sebagai pemain menghadapi tekanan, dan kami telah menampilkan level yang diharapkan pada pertandingan sebelumnya, tetapi kami belum berhasil meraih hasil, dan kami akan berupaya menyenangkan hati para suporter Kuwait."

Regulasi turnamen menetapkan bahwa peraih peringkat pertama dan kedua dari setiap grup lolos ke babak semifinal, di mana pemuncak Grup Satu akan bertemu runner-up Grup Dua, sementara pemuncak Grup Dua menghadapi runner-up Grup Satu.

Dua pemenang dari dua laga semifinal akan lolos ke pertandingan final, yang dijadwalkan digelar pada 6 Oktober 2026, untuk menentukan juara edisi ke-27 Piala Teluk Arab.