Hal itu diumumkan klub mantan bintang Bayern David Alaba pada Senin malam. Klub tersebut juga berterima kasih kepada pria berusia 55 tahun itu atas masa kerja yang "diwarnai keberhasilan besar".

Tim asuhan Runjaic hanya meraih lima poin dari sepuluh pertandingan pertama Serie A musim ini. Udinese, yang telah berkiprah tanpa terputus di kasta tertinggi selama lebih dari 30 tahun, terpuruk di peringkat ke-19 setelah kalah 2-5 di kandang dari AS Roma pada Sabtu lalu.

Runjaic pindah dari Legia Warsawa ke Udine pada 2024 dan membawa klub itu finis di paruh atas klasemen untuk pertama kalinya dalam lebih dari sepuluh tahun. Paolo Zanetti disebut-sebut sebagai penggantinya. Dalam kariernya sebagai pelatih di Serie A, Zanetti pernah menangani Verona, Empoli, dan Venezia.

Sebelumnya, pria kelahiran Austria itu juga pernah menjadi pelatih kepala di Jerman, antara lain di Darmstadt 98, MSV Duisburg, 1. FC Kaiserslautern, dan 1860 München.