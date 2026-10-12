Pelatih Al Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, membuka berkas kesalahan yang menyebabkan timnya kalah dari Al Hilal dengan skor 2-3 dalam klasiko pekan kedelapan Liga Roshn Saudi. Ia menegaskan bahwa timnya dituntut untuk berkembang dengan cepat sebelum laga yang dinanti melawan Shabab Al Ahli Dubai dari Uni Emirat Arab, pada pekan kedua Liga Champions Asia Elite.

Wissing mengakui bahwa Al Ittihad tidak tampil dengan level yang diharapkan sepanjang klasiko, serta menekankan bahwa Al Hilal layak menang mengingat penampilan kedua tim dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan para pemain "Al Ameed".

Pelatih Jerman itu berkata dalam konferensi pers: "Setelah jeda, kami ingin kembali dengan kemenangan, namun sayangnya kami tidak mampu melakukannya karena kesalahan-kesalahan yang terjadi, yang sebenarnya bisa kami hindari. Kami tidak menampilkan pertandingan dengan level yang kami harapkan, dan kemenangan Al Hilal layak diraih jika melihat performa mereka serta kesalahan yang kami lakukan."

Wissing mengakui: kesalahan Al Ittihad yang menentukan perbedaan

Pelatih Al Ittihad tidak membatasi masalah timnya pada aspek teknis saja, tetapi juga menyoroti pentingnya memperbaiki kualitas keputusan yang diambil para pemain selama pertandingan. Menurutnya, tergesa-gesa atau salah memilih keputusan pada momen krusial bisa sangat merugikan tim, bahkan ketika hal itu menyangkut pemain-pemain yang memiliki pengalaman besar.

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Wissing berkata: "Kami bekerja untuk memperbaiki kualitas keputusan, dan kadang kami kurang beruntung. Mengambil keputusan pada waktu yang tepat kadang sulit bahkan bagi pemain kelas dunia, dan ini terjadi di berbagai belahan dunia. Kami sedang mengerjakan hal itu, dan tidak akan berubah dalam semalam, melainkan datang melalui kerja keras dan pengulangan."

Pernyataan ini menempatkan sebagian tanggung jawab pada para pemain, yang akan dituntut menunjukkan konsentrasi lebih besar pada laga-laga mendatang, terutama karena Al Ittihad kalah dari Al Hilal untuk pertama kalinya di Liga Roshn musim ini, setelah lawannya memanfaatkan kesalahan-kesalahan defensif dan berhasil mengamankan tiga poin, sehingga memperlebar jarak di puncak klasemen.

Laga melawan Shabab Al Ahli: peluang menghapus jejak klasiko

Mengenai persiapan untuk laga Asia, pelatih Jerman itu menjelaskan bahwa persiapan berjalan normal, dengan fokus pada perbaikan kesalahan dan mempersiapkan para pemain. Ia menolak membeberkan detail rencana taktiknya, dan menegaskan bahwa tujuan utama tetap meraih kemenangan dan menembus gawang lawan.

Wissing berkata: "Persiapan saya untuk laga ini sama seperti laga lainnya, dan itu normal. Kami bekerja memperbaiki kesalahan, dan saya tidak ingin membeberkan rencana. Kami ingin mencetak gol, dan itulah cara kami."

Pelatih Al Ittihad menegaskan bahwa timnya mampu menghindari terulangnya hasil negatif, dengan syarat memanfaatkan pelajaran sebelumnya dan tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Ia menjelaskan bahwa kerja berkelanjutan bersama para pemain adalah jalan untuk memperbaiki penampilan dan mengembalikan hasil positif.

Laga melawan Shabab Al Ahli memiliki arti khusus bagi Wissing, yang mencari jawaban nyata setelah kekalahan di klasiko, jauh dari pernyataan dan janji. Kemenangan di ajang Asia bisa memberi Al Ittihad kesempatan untuk segera memulihkan kepercayaan diri, sementara kegagalan baru akan kembali memunculkan pertanyaan tentang kemampuan tim mengatasi masalah-masalahnya, terutama di tengah tekanan jadwal pertandingan dan banyaknya kompetisi pada periode mendatang.