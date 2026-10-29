Bayern Munich melanjutkan hasil-hasil istimewanya musim ini dengan mengalahkan Magdeburg dengan skor 6-1 di DFB Pokal, sehingga mereka menjadi satu-satunya tim dengan rekor luar biasa di level liga-liga besar Eropa, memanfaatkan kekalahan Barcelona.

Setelah serangkaian kemenangan yang mencapai 11 pertandingan beruntun di seluruh ajang, Barcelona mengalami kekalahan dalam dua laga terakhir, di tangan Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa, dan Real Madrid di Liga Spanyol.

Di sisi lain, Bayern Munich kini menjadi satu-satunya tim yang belum mengalami satu kekalahan pun di seluruh ajang sejak awal musim yang sedang berjalan di antara tim-tim lima liga besar Eropa.

Menurut statistik jaringan "Opta", tim asal Bavaria itu telah memainkan 13 pertandingan di seluruh ajang, menang 9 kali, dan imbang dalam 4 kesempatan.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Dan menurut statistik jaringan "Stats Foot" Prancis, Bayern Munich memiliki serangan terkuat di seluruh ajang di antara tim-tim liga besar sejak awal tahun masehi 2026, karena telah mencetak 146 gol.

Bayern Munich telah memainkan 38 pertandingan di seluruh ajang sejak awal tahun, menang 29 kali, imbang 8 kali, dan kalah satu kali, yang datang di tangan Paris Saint-Germain di semifinal Liga Champions Eropa musim lalu.