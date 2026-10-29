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FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-MAGDEBURGAFP
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Usai kejatuhan Barcelona, Bayern Munich sendirian pegang rekor Eropa luar biasa

Bayern Munich vs Magdeburg
Bayern Munich
Magdeburg
DFB-Pokal
Barcelona vs Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
LaLiga
Jerman
Spanyol

Tak Ada yang Mampu Menghentikan Bayern Munich

Bayern Munich melanjutkan hasil-hasil istimewanya musim ini dengan mengalahkan Magdeburg dengan skor 6-1 di DFB Pokal, sehingga mereka menjadi satu-satunya tim dengan rekor luar biasa di level liga-liga besar Eropa, memanfaatkan kekalahan Barcelona.

Setelah serangkaian kemenangan yang mencapai 11 pertandingan beruntun di seluruh ajang, Barcelona mengalami kekalahan dalam dua laga terakhir, di tangan Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa, dan Real Madrid di Liga Spanyol.

Di sisi lain, Bayern Munich kini menjadi satu-satunya tim yang belum mengalami satu kekalahan pun di seluruh ajang sejak awal musim yang sedang berjalan di antara tim-tim lima liga besar Eropa.

Menurut statistik jaringan "Opta", tim asal Bavaria itu telah memainkan 13 pertandingan di seluruh ajang, menang 9 kali, dan imbang dalam 4 kesempatan.

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BAR

BAR

LaLiga

31 Okt 2026

ALA

ALA

Dan menurut statistik jaringan "Stats Foot" Prancis, Bayern Munich memiliki serangan terkuat di seluruh ajang di antara tim-tim liga besar sejak awal tahun masehi 2026, karena telah mencetak 146 gol.

Bayern Munich telah memainkan 38 pertandingan di seluruh ajang sejak awal tahun, menang 29 kali, imbang 8 kali, dan kalah satu kali, yang datang di tangan Paris Saint-Germain di semifinal Liga Champions Eropa musim lalu.

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