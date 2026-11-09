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Setelah selebrasi kontroversial Felix Nmecha, DFB kini juga ingin berbicara dengan bintang BVB itu.

Dalam siniar Kerners 11, direktur olahraga Rudi Völler mengungkapkan bahwa DFB menyadari kritik publik terhadap gelandang Dortmund tersebut dan karena itu berencana segera bertemu dengannya untuk meluruskan kesalahpahaman.

"Tentu saja ada kebebasan beragama dan berkeyakinan (...). Tentu saja kami akan berbicara dengannya soal ini karena sekarang sudah menjadi isu publik. Pertama-tama, kita harus memahami persoalan ini secara tepat. Itu penting," kata pria berusia 66 tahun itu. Namun, ia juga menilai persoalan ini "tidak perlu dibesar-besarkan. Kami tentu akan berbicara dengannya."

Menurut Bild, pelatih timnas Jürgen Klopp akan "segera" berbicara dengan Nmecha.

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Setelah mencetak dua gol pada Sabtu dalam kemenangan BVB 2-1 atas SV Elversberg, Nmecha kembali menarik perhatian lewat selebrasi yang menunjukkan dukungannya terhadap kampanye "The King's Return", bagian dari jaringan "Ballers in God". Dalam selebrasi itu, ia memperagakan gerakan mengambil mahkota dari kepalanya, lalu berlutut dan meletakkannya di rumput di hadapannya.

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Jaringan evangelikal "Ballers in God" dituding mengusung pandangan Kristen konservatif dan, antara lain, mengecam homoseksualitas sebagai dosa serta aborsi sebagai "rencana Setan". Nmecha sudah beberapa kali menunjukkan selebrasi tersebut sebelumnya, termasuk saat laga pembuka timnas Jerman di Piala Dunia melawan Curacao.

Bagaimana reaksi suporter BVB terhadap selebrasi Felix Nmecha?

Departemen suporter dan pendukung BVB kembali mengkritik dukungan Nmecha terhadap jaringan tersebut setelah pertandingan di Elversberg. Mereka menyerukan "sikap tegas untuk menjauhkan diri dari ideologi dan jaringan yang pernyataan serta aktivitasnya yang terdokumentasi, menurut pandangan kami, tidak sejalan dengan nilai-nilai Borussia Dortmund yang terbuka terhadap dunia dan menghargai keberagaman".

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BVB membela pemainnya dalam tanggapan awal. Klub menyatakan kepada SID bahwa Nmecha selalu bersikap hormat. Meski demikian, jajaran manajemen akan berbicara dengannya.

Völler juga memberikan dukungan kepada Nmecha. Secara pribadi, ia mengatakan hanya bisa menyampaikan "hal-hal positif" tentang pemain berusia 26 tahun itu. "Dia tampil luar biasa di Piala Dunia. Bukan hanya sebagai pesepakbola, melainkan juga dari sikapnya di sela-sela pertandingan. Dia sangat disukai dan berperilaku baik." Meski begitu, direktur olahraga DFB itu bisa "memahami perdebatan bahwa hal tersebut tidak disukai semua orang."

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Dari sisi permainan, Nmecha sangat berharga bagi BVB. Belakangan, ia juga menjadi pemain inti di lini tengah timnas. Karena itu, pelatih timnas Jürgen Klopp memasukkannya ke dalam skuad untuk pertandingan melawan Serbia dan Belanda.