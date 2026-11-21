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Pelatih Chelsea Xabi Alonso menilai Leeds tidak akan mendapatkan penalti dalam kemenangan telak 4-1 atas Chelsea seandainya wasit Michael Oliver tidak memutuskannya langsung di lapangan.

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Seperti dilansir AOL, Alonso mengungkapkan dalam konferensi pers: "Saya rasa keputusan Michael Oliver memberikan penalti itu terlalu keras. Mungkin VAR tidak akan turun tangan dan mengambil keputusan dengan cara seperti itu. Bagi saya, itu bukan penalti."

Leeds bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan, sekaligus mencatatkan kemenangan pertama mereka di Stamford Bridge sejak 1999. Hasil ini menambah tekanan terhadap Alonso, setelah Chelsea menelan kekalahan ketiga dalam empat laga terakhir di Liga Primer Inggris.

Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-25 melalui Emanuel Emegha, tetapi Leeds dengan cepat menyamakan kedudukan hanya tiga menit kemudian lewat sepakan Noah Okafor yang bersarang di sudut jauh gawang.

Leeds berbalik unggul di awal babak kedua setelah mendapatkan penalti kontroversial, menyusul keputusan bahwa Morgan Rogers melakukan handball saat Jayden Bogle mencoba melepaskan tembakan ke arah gawang.

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Dominic Calvert-Lewin sukses mengeksekusi penalti yang diberikan setelah tinjauan VAR. Sejak saat itu, Leeds menguasai jalannya pertandingan dan menambah dua gol melalui Okafor dan Brenden Aaronson.

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Meski Leeds tampil dominan, penalti yang dieksekusi Calvert-Lewin menjadi titik balik pertandingan.

Saat ditanya soal keputusan tersebut, Alonso mengatakan dirinya tidak yakin wasit dan VAR telah mengambil keputusan yang tepat.

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"Tidak, saya tidak setuju, saya tidak setuju," tambah Alonso dalam konferensi pers.

Meski tetap pada pendiriannya soal penalti, pelatih asal Spanyol itu mengakui bahwa Chelsea sudah kehilangan kendali atas pertandingan sebelum Calvert-Lewin mencetak gol keunggulan. Ia juga menyebut timnya sedang berada dalam fase rapuh setelah kekalahan terakhir mereka.

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"Semuanya mulai berjalan salah setelah gol penyeimbang, dan setelah pergantian, kami benar-benar kehilangan momentum," lanjut Alonso.

"Sampai saat itu, kami bermain dengan baik. Saya rasa kami menciptakan peluang, banyak bermain di separuh lapangan lawan, dan berhasil keluar dari tekanan. Namun sejak saat itu, mereka mulai percaya bisa menang, sementara kami justru mulai kehilangan keyakinan itu," ujarnya.

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"Setelah itu, tidak ada satu momen pun kami mampu memulihkan kondisi mental yang baik. Kami tidak lagi bisa keluar dari tekanan dan tidak mampu mendekati gawang, dan hal itu benar-benar mengubah jalannya pertandingan," imbuhnya.

"Hari ini saya merasa kami kemungkinan besar sedang berada dalam fase kerapuhan mental, dan kepercayaan diri kami terpengaruh ketika menerima pukulan, sehingga kami tidak mampu bangkit dengan kekuatan dan ketangguhan yang cukup," tegasnya.

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"Para suporter kecewa karena ekspektasinya tinggi. Saya memahami frustrasi mereka. Ada momen-momen ketika kami tidak bersaing di level yang dibutuhkan," kata Alonso.