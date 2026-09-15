Para pemain Elche dan Real Madrid memasuki lapangan Stadion Martinez Valero, pada hari Selasa ini, dalam pekan keenam Liga Spanyol, dengan mengenakan kaus dukungan untuk kota Ceuta, kecuali tiga pemain terkemuka dari klub ibu kota tersebut.

Menurut surat kabar "Marca", Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Ibrahima Konate masing-masing menerima kaus mereka dari petugas perlengkapan Real Madrid di terowongan menuju lapangan.

Konate membawa kausnya di tangannya, sementara Mbappe dan Vinicius meletakkan kaus masing-masing di bahu mereka tanpa memperlihatkannya secara penuh. Meski demikian, begitu mereka tiba di terowongan, mereka menahan diri untuk tidak memperlihatkan kaus mereka, hal yang menarik perhatian sebelum pertandingan dimulai.

Kaus itu bertuliskan slogan "Kita semua adalah Caballas", sebagai ungkapan dukungan terang-terangan bagi kota otonom Ceuta, yang menyaksikan gelombang besar kedatangan warga Maroko pada akhir bulan Juli lalu.

Selama pertandingan melawan Inter, di Liga Champions Eropa pekan lalu, kelompok suporter Real Madrid menampilkan tifo raksasa yang terdiri dari bendera-bendera kota Ceuta di tribun selatan Stadion "Santiago Bernabeu". Beberapa jam sebelumnya, Real Madrid telah mengeluarkan pernyataan yang membantah adanya larangan apa pun untuk menunjukkan dukungan kepada penduduk kota otonom ini.

Faktanya, klub sebelumnya telah menyoroti inisiatif dukungan untuk Ceuta melalui situs resminya, yang menyebutkan: "Sebelum dimulainya pertandingan antara Elche dan Real Madrid, para pemain kedua tim turun ke lapangan Stadion 'Manuel Martinez Valero' dengan mengenakan kaus bertuliskan 'Kita semua adalah Caballas', sebagai ungkapan solidaritas dengan Ceuta." Hal ini membuat sikap trio Real Madrid, Mbappe, Vinicius, dan Konate, menjadi kontroversial.

Sikap ini muncul setelah kasus bintang Real Betis asal Maroko, Abdessamad Ezzalzouli, yang mengenakan kaus dukungan Ceuta, sebelum pertandingan timnya melawan Villarreal, kemarin Senin, yang membuatnya menuai gelombang kritik dan hinaan dari banyak warga Maroko.

Ezzalzouli menulis, dalam sebuah pernyataan di akunnya di jejaring "Instagram" sebagai tanggapan atas kritik tersebut: "Pertama, saya ingin menjelaskan satu hal, yaitu bahwa sama sekali tidak pernah ada niat menggunakan kaus yang merujuk pada kota Ceuta untuk tujuan politik atau dengan maksud melecehkan suatu bangsa, yakni bangsa Maroko."

Ia menambahkan: "Kaus ini bersifat sosial, dalam rangka mendukung penduduk dan warga suatu wilayah yang tengah menjalani situasi sulit, terlepas dari kewarganegaraan mereka."

Ia menutup: "Namun pada saat yang sama, ini bukanlah permintaan maaf kepada siapa pun, dan setiap orang yang ingin memanfaatkan hal ini untuk meragukan kecintaan saya kepada negara saya bebas melakukannya. Adapun saya, saya akan terus menjalani setiap hari dengan kepala tegak, dan akan terus mewakili akar saya dengan bangga dan penuh pengorbanan."

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