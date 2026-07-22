Usai Juara Piala Dunia... Keputusan Baru dari Federasi Sepakbola Spanyol soal Masa Depan De la Fuente

Federasi Sepak Bola Spanyol mengambil keputusan baru terkait masa depan Luis de la Fuente, pelatih tim nasional utama, beberapa hari setelah keberhasilan meraih Piala Dunia 2026.

Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 di partai final.

Beberapa jam setelah memastikan gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya, Spanyol merayakan kemenangan yang akan tetap terukir dalam ingatan bersama. Di jalan-jalan Kota Madrid, ribuan suporter memadati jalanan untuk menyambut para pahlawan Luis de la Fuente, yang mempersembahkan Piala Dunia di penghujung perjalanan yang mengubah cara pandang generasi ini terhadap sepak bola.

Di atas panggung yang didirikan di ibu kota Spanyol, para pemain menikmati momen bersejarah bersama para suporter mereka, sementara Luis de la Fuente tampil sebagai salah satu arsitek utama pencapaian ini.

Setelah meraih gelar Piala Eropa 2024, kemenangan di level dunia ini menegaskan bahwa Spanyol telah kembali menjadi tolok ukur yang patut diteladani dalam sepak bola dunia. Namun di balik perayaan dan senyuman, Federasi Sepak Bola Spanyol sudah memikirkan masa depan, dan berupaya keras memastikan masa depan tim yang telah membuat "La Roja" kembali ke puncak.

Menurut surat kabar "AS", Federasi Spanyol memutuskan untuk memperpanjang kontrak De la Fuente hingga Piala Dunia 2030, sementara kontraknya saat ini akan berakhir setelah Piala Eropa 2028.

Setelah dipromosikan dari timnas U-21, De la Fuente pada awalnya menandatangani kontrak yang jauh di bawah standar para pelatih tim nasional terbaik di dunia.

Keberhasilannya meraih UEFA Nations League lalu menjuarai Piala Eropa secara bertahap mengubah statusnya, tetapi tidak mudah untuk mencapai kesepakatan final terkait kenaikan gaji yang diharapkannya.

Dengan meningkatnya gaji para pelatih tim nasional, Federasi Sepak Bola Spanyol juga harus mengakui status baru yang telah dicapai pelatihnya.

Rafael Louzán, Presiden Federasi Spanyol, meyakini bahwa pelatih tim nasional saat ini adalah sosok paling ideal untuk memimpin proyek olahraga Spanyol hingga Piala Dunia 2030, sebuah turnamen yang memiliki makna simbolis khusus, karena Spanyol akan menjadi salah satu negara tuan rumahnya.

Pejabat Spanyol itu menilai wajar apabila juara dunia saat ini adalah sosok yang mempersiapkan event besar berikutnya dalam sepak bola Spanyol, serta berupaya menjaga "La Roja" tetap di garis depan untuk tahun-tahun mendatang.

Target internalnya adalah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak De la Fuente selama dua tahun tambahan, guna memastikan ia tetap bertahan hingga Piala Dunia 2030.

Dalam wawancara dengan "AS" sebelum final Piala Dunia, Rafael Louzán menyatakan keinginannya untuk segera bertemu dengan sang pelatih dan para perwakilannya guna melangkah maju dalam urusan ini.