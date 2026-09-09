Bintang Barcelona, Lamine Yamal, memecahkan rekor milik penyerang Real Madrid, Kylian Mbappe, di Liga Champions Eropa, beberapa jam setelah sindirannya terhadap pemain Prancis itu terkait perebutan Ballon d'Or.

Yamal menciptakan sebuah gol untuk rekan setimnya, Raphinha, dalam pertandingan melawan Feyenoord pada Rabu malam ini di pekan pembuka fase liga Liga Champions.

Sebelum menit ketiga pertandingan berakhir, bintang muda Spanyol itu melepaskan umpan kepada Raphinha, yang menerobos dan melewati para pemain Feyenoord, lalu mencetak gol pertama.

Dan 12 menit sebelum pertandingan usai, Yamal sendiri menambah gol keempat Barcelona melalui tendangan bebas langsung, sebelum menciptakan gol kelima untuk rekan setimnya, Gabriel Jesus.

Menurut jaringan "Opta", Yamal berkontribusi pada gol ke-23 miliknya di Liga Champions Eropa, dengan mencetak 12 gol dan menciptakan 11 gol lainnya.

Opta menambahkan bahwa Yamal menjadi pemain remaja dengan kontribusi gol terbanyak dalam sejarah Liga Champions Eropa, mengungguli Mbappe, yang berkontribusi pada 20 gol selama masa remajanya.

Hal ini terjadi beberapa jam setelah pernyataan panas Yamal terhadap Mbappe terkait perebutan Ballon d'Or.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin kemarin, Yamal ditanya tentang kelayakannya meraih penghargaan Ballon d'Or, dan ia menjawab, "Saya rasa saya tidak perlu mengatakan bahwa saya layak mendapatkan penghargaan itu, karena saya tidak memikirkannya."

Ia menambahkan, "Saya bangga dengan tim dan negara saya, kami adalah juara dunia dan saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Ini adalah pekerjaan kalian (para jurnalis), dan saya tidak akan mulai memohon untuk mendapatkan sesuatu."

Pernyataan itu ditafsirkan sebagai tanggapan atas apa yang dikatakan Mbappe 24 jam sebelumnya, ketika ia menyatakan, "Saya punya perasaan bahwa saya mampu memenangkannya tahun ini, karena itu saya tidak menjauh dari tujuan tersebut. Jika saya punya kesempatan untuk memberikan suara, saya akan memilih diri saya sendiri."