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Pemain Al Ahly, Ahmed Reda, membela diri setelah kontroversi yang muncul akibat insiden meludah ke arah suporter Al Ahly saat menghadapi Pyramids di Liga Mesir. Laga tersebut diwarnai kemarahan besar para suporter terhadap penampilan para pemain usai kekalahan 0-2 pada Senin kemarin dalam pekan kesembilan kompetisi.

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Ahmed Reda mengunggah klarifikasi melalui akun resminya di Instagram sebagai tanggapan atas beredarnya video yang memicu kritik dari suporter Al Ahly. Ia menegaskan bahwa tindakannya tidak ditujukan kepada siapa pun dari kalangan suporter tim.

Sang pemain menjelaskan bahwa video yang beredar menampilkan kejadian tersebut secara keliru. Ia menyatakan tidak berniat menghina suporter, dan apa yang terjadi hanyalah tindakan biasa saat dirinya berada di lapangan.

"Karena saya melihat banyak orang membicarakannya, saya ingin menjelaskan bahwa video yang beredar itu tentu saja disalahpahami, sebab saya tidak pernah melakukan hal seperti itu dan tidak akan pernah melakukannya kepada siapa pun pada umumnya, terlebih kepada suporter Al Ahly," ujar Ahmed Reda.

Ia menambahkan: "Ada orang-orang tertentu yang mencoba menaruh cuplikan apa pun di mana saja dan berusaha membuat orang percaya pada apa yang mereka inginkan. Saya sedang pemanasan seperti biasa dan meludah seperti biasa, sama seperti orang lain, hanya saja sudut pengambilan gambarnya memperlihatkan wajah saya menghadap ke arah suporter, lalu saya melanjutkan pemanasan seperti biasa. Dan tentu saja saya ulangi lagi, suporter Al Ahly selalu saya junjung tinggi."

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Al Ahly menelan kekalahan menyakitkan 0-2 dari Pyramids. Pyramids unggul lebih dulu lewat penalti Karim Hafez pada menit ke-32, sebelum Mostafa Fathi menambah gol kedua di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-48, memanfaatkan umpan Mostafa Ziko.

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Al Ahly gagal membalas sepanjang sisa pertandingan sehingga menelan kekalahan pertama mereka di liga musim ini. Kemarahan suporter atas penampilan tim pun memuncak dan memperkeras kritik yang dialamatkan kepada para pemain setelah peluit panjang dibunyikan.

Kekalahan Al Ahly dari Pyramids juga berdampak pada masa depan staf kepelatihan, setelah klub secara resmi mengumumkan pada dini hari Selasa, pemutusan tugas pelatih asal Maroko, Hussein Ammouta, beserta staf asistennya, menyusul kekalahan tersebut.

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Keputusan itu diambil setelah kekalahan pertama Al Ahly di bawah arahan Ammouta, yang mulai melatih tim pada Juni lalu dengan kontrak dua musim. Bersama Al Ahly, ia menjalani 14 pertandingan di berbagai kompetisi dengan catatan 11 kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan, yakni saat melawan Pyramids.

Di klasemen Liga Mesir, Pyramids memperkokoh posisinya di puncak setelah mengoleksi 27 poin dengan rekor sempurna. Kemenangan kesembilan beruntun itu membuat mereka terus menjauh dari para pesaing terdekat dalam perburuan gelar.

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Sebaliknya, Al Ahly tertahan di angka 20 poin dan turun ke peringkat ketiga klasemen, terpaut dua poin dari Zamalek di posisi kedua dengan 22 poin, serta tujuh poin dari Pyramids di puncak. Tekanan terhadap Al Ahly pun kian besar setelah kalah dalam laga besar tersebut dan ditinggal pelatihnya.