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Legenda Real Madrid, Roberto Carlos, ikut bergabung dalam gelombang kritik terhadap keputusan pembatalan penalti yang sempat diberikan kepada El Real saat menghadapi Deportivo Alaves, dalam laga LaLiga yang berakhir dengan kekalahan 1-2 bagi timnya pada Sabtu kemarin.

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Menit-menit akhir pertandingan diwarnai insiden kontroversial setelah wasit Cesar Soto Grado menunjuk titik putih untuk Real Madrid. Keputusan itu diambil setelah Jude Bellingham terjatuh di kotak penalti usai terlibat kontak dengan bek Alaves, Nicolas Valentini, saat Real Madrid tengah memburu gol penyeimbang.

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Namun, wasit kemudian dipanggil oleh ruang VAR untuk meninjau ulang kejadian tersebut. Ia akhirnya menganulir keputusannya dan membatalkan penalti setelah tinjauan menyimpulkan tidak ada kontak antara kedua pemain.

Wasit juga memberikan kartu kuning kedua kepada Bellingham karena dianggap melakukan diving. Gelandang asal Inggris itu pun diusir keluar lapangan pada menit ke-88 dan dipastikan absen pada laga berikutnya melawan Real Sociedad.

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Rekaman audio yang dirilis Komite Wasit Spanyol mengungkap proses di balik peninjauan insiden tersebut. Wasit VAR Jorge Vazquez menyebut Bellingham terjatuh tanpa adanya kontak, sebelum Soto Grado mendatangi monitor di pinggir lapangan dan memutuskan membatalkan penalti sekaligus memberikan kartu kuning kepada sang pemain.

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Sindiran Roberto Carlos

Insiden tersebut memicu kemarahan sejumlah pendukung Real Madrid dan mendorong Roberto Carlos menyuarakan keberatannya melalui akun Instagram miliknya. Ia mengunggah video momen jatuhnya Bellingham disertai komentar bernada sindiran: "Bagi wasit, ya. Bagi orang VAR, tidak." Unggahan itu dilengkapi delapan emoji wajah tertawa.

Roberto Carlos merupakan salah satu nama paling menonjol dalam sejarah Real Madrid. Ia memperkuat klub tersebut pada periode 1996 hingga 2007 dan tampil dalam 527 pertandingan resmi dengan torehan 68 gol.

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Mantan bintang asal Brasil itu meraih empat gelar LaLiga dan tiga trofi Liga Champions, di samping sejumlah gelar lainnya.

Di level internasional, bek kiri asal Brasil itu menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Ia mengoleksi 128 penampilan bersama tim nasional negaranya.

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Setelah gantung sepatu, Roberto Carlos tetap menjalin hubungan dengan Real Madrid. Ia kini menjabat sebagai direktur hubungan institusional, menjadi duta Real Madrid untuk Asia dan Oseania, serta mewakili klub dalam berbagai acara dan kegiatan di seluruh dunia.

Keberatannya muncul setelah malam yang sulit bagi Real Madrid, yang kalah 1-2 dari Alaves di kandang sendiri. Hasil itu membuat koleksi poin mereka tertahan di angka 33 di peringkat ketiga klasemen LaLiga, sekaligus mengakhiri rentetan sepuluh kemenangan beruntun.

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Real Madrid melepaskan 24 tembakan sepanjang laga, berbanding 8 percobaan dari Alaves. Mereka juga mendapatkan 13 sepak pojok, sementara lawan hanya memperoleh satu.

Real Madrid menguasai bola hingga 74,3%, tetapi hanya mampu mencetak satu gol dari 7 tembakan tepat sasaran.

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El Real menyia-nyiakan 4 peluang emas, sedangkan Alaves tidak membuang satu pun peluang emas. Hal ini mencerminkan perbedaan antara mendominasi jalannya permainan dan efektivitas di depan gawang.