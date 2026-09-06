Usai hengkang dari Wydad, Ziyech mengejutkan semua orang dengan tujuan baru yang tak terduga

Pemain Maroko Hakim Ziyech, mantan gelandang Wydad Casablanca, semakin dekat untuk bergabung dengan klub Brasil Botafogo, setelah menyetujui untuk menjalani petualangan baru di Liga Brasil dengan kontrak yang berlaku hingga Desember 2028.

Menurut surat kabar Prancis "L'Équipe", Ziyech telah membulatkan keputusannya untuk menerima tawaran Botafogo, usai melalui periode keraguan terkait kepindahan ke Brasil, guna memulai perjalanannya bersama tim yang saat ini menempati peringkat ke-13 di klasemen liga dengan raihan 30 poin dari 24 pertandingan.

Ziyech, yang kini berusia 33 tahun, telah memutus kontraknya dengan Wydad Casablanca, setelah tidak mampu meninggalkan jejak besar bersama tim tersebut.

Ziyech diperkirakan akan tiba di Rio de Janeiro pada awal pekan depan, sebagai persiapan untuk merampungkan proses kepindahan dan menandatangani kontraknya dengan Botafogo hingga Desember 2028, sebelum diperkenalkan secara resmi kepada media dan para pendukung.

Botafogo berharap kedatangan Ziyech dapat menjadi tambahan kekuatan bagi tim, di tengah upaya mereka untuk keluar dari situasi sulit di Liga Brasil, sementara pemain Maroko itu berharap dapat mengembalikan performanya dan menghidupkan kembali kariernya melalui pintu petualangan baru di luar Benua Eropa.