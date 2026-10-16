Bradley Barcola menjadi sorotan pada Rabu lalu, setelah mencetak hat-trick dalam kemenangan Liverpool atas LASK dengan skor 6-3, pada laga pekan kedua fase liga Liga Champions Eropa.

Penampilan gemilang itu datang setelah ia bergabung dengan Liverpool pada musim panas lalu melalui transfer besar yang nilainya mencapai hampir 145 juta euro dari Paris Saint-Germain. Meski bersinar di Eropa, striker Prancis itu masih kesulitan meninggalkan jejak di Liga Primer Inggris, di mana ia belum mencetak atau menciptakan satu gol pun.

Barcola berkomentar mengenai awal perjalanannya bersama klub Inggris tersebut kepada program "Telefoot": "Semuanya berjalan baik, dan saya sudah bisa mengenal rekan-rekan setim saya. Ada juga pelatih yang sangat bagus dengan ide-ide hebat. Saya mencoba beradaptasi karena suasana di sini benar-benar berbeda dengan yang ada di Paris Saint-Germain."

Mengenai kesan pertamanya tentang level persaingan di "Premier League", pemain internasional Prancis itu menjelaskan: "Liga Inggris berbeda, dan saya melihatnya kurang taktis; mungkin karena kami dulu bermain di bawah arahan pelatih yang sangat ketat secara taktik (Luis Enrique). Perubahan posisi di dalam lapangan di sini lebih sedikit; bersama pelatih saya sebelumnya, saya harus masuk ke area tengah lalu bergerak ke sisi sayap agar pemain lain menggantikan posisi saya, sedangkan di sini hal itu benar-benar berbeda."









Pertandingan berikutnya BRE Premier League 10.00 LIV

Perlu dicatat bahwa Liverpool bersiap menghadapi Brentford di luar kandang besok, Sabtu, pada laga pekan ketujuh Liga Primer Inggris. Liverpool menempati peringkat kesembilan dengan 9 poin, terpaut 9 poin penuh dari Manchester City yang memimpin klasemen.