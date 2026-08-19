Manajemen klub Arab Saudi, Al-Anwar, mengeluarkan pernyataan resmi yang mengungkapkan kekecewaan mereka atas keputusan-keputusan wasit dalam laga tim menghadapi Al-Ahli di babak 32 besar turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci, yang berakhir dengan kemenangan Al-Ahli dengan skor 2-1, seraya menuntut agar tidak ada pertandingan tim di masa depan yang dipimpin oleh wasit Abdullah Al-Owaidan.

Pernyataan Al-Anwar, yang dipublikasikan klub melalui akun mereka di situs X, muncul setelah kontroversi yang menyertai gol Al-Ahli yang dicetak pemain Armenia, Edward Spertsyan, di mana momen tersebut menuai banyak protes karena adanya sentuhan tangan pada pemain Brasil Roger Ibañez saat membangun serangan.

Pakar perwasitan Fahad Al-Mirdasi sebelumnya menegaskan bahwa gol tersebut tidak sah, seraya menjelaskan bahwa sentuhan tangan itu seharusnya membatalkan gol, meski situasi tersebut telah ditinjau melalui teknologi asisten wasit video (VAR).



Al-Anwar mengawali pernyataannya dengan menyampaikan ucapan selamat kepada Al-Ahli atas keberhasilan lolos, sekaligus menyampaikan terima kasih kepada para suporternya atas dukungan dan sokongan mereka kepada tim sepanjang pertandingan, seraya menegaskan penghargaan besar atas kehadiran dan dukungan mereka di belakang wakil dari Provinsi Hautat Bani Tamim.

Di sisi lain, manajemen klub menegaskan bahwa sejumlah keputusan wasit memiliki pengaruh langsung terhadap jalannya laga dan hasil akhirnya, seraya menuntut komite wasit agar tidak menugaskan wasit Abdullah Al-Owaidan untuk memimpin pertandingan Al-Anwar mana pun di masa depan, demi mewujudkan keadilan dan netralitas dalam kompetisi-kompetisi mendatang.

Pernyataan itu menjelaskan bahwa wasit tersebut melakukan — menurut sudut pandang klub — "kesalahan perwasitan yang berpengaruh" yang mengubah jalannya pertandingan, meski ia telah dipanggil oleh wasit di ruang teknologi video untuk meninjau situasi tersebut, namun ia tetap bersikeras pada keputusannya, yang memicu keheranan manajemen klub dan para pengamat karena pengaruhnya yang langsung terhadap jalannya laga.

Al-Anwar menegaskan di penghujung pernyataannya rasa hormat penuh mereka terhadap sistem perwasitan dan pihak-pihak berwenang, seraya tetap berpegang pada hak mereka untuk mengajukan keberatan atas keputusan-keputusan yang mereka anggap telah memengaruhi secara mendasar hasil pertandingan, sembari menuntut disediakannya kondisi perwasitan terbaik dalam pertandingan-pertandingan mereka mendatang, dan kembali menegaskan kebanggaan mereka atas keikutsertaan dalam turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci, serta mengucapkan semoga sukses kepada Al-Ahli dalam perjalanannya di turnamen tersebut.





