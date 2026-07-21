Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", mengirimkan pesan khusus kepada timnas Argentina setelah kekalahannya di final Piala Dunia pada Minggu lalu.

Argentina tumbang di laga final di hadapan Spanyol dengan skor tanpa balas, yang dicetak Ferran Torres di babak tambahan, sehingga "para penari tango" gagal mempertahankan gelar dunia yang mereka raih di Qatar pada edisi 2022.

Laga final tersebut diwarnai sejumlah insiden kekerasan, yang paling mencolok adalah pengusiran Enzo Fernandez usai tekelnya yang keras terhadap Pau Cubarsi, ditambah serangan Leandro Paredes terhadap sejumlah pemain timnas Spanyol usai peluit akhir dibunyikan.

Kontroversi tidak berhenti sampai di situ, para pemain Argentina bahkan memutuskan untuk menghampiri suporter mereka dan tidak menyaksikan pengangkatan trofi oleh timnas Spanyol, dalam sebuah momen yang memicu perdebatan.

Meski demikian, Infantino menulis melalui akun Instagram-nya: "Sungguh turnamen luar biasa yang dipersembahkan timnas Argentina di Piala Dunia! Sebuah remontada yang tak terlupakan dan semangat juang yang menginspirasi jutaan orang, serta memberikan para pecinta sepak bola di seluruh dunia momen-momen abadi yang tak akan terhapus dari ingatan".

Ia menutup: "Kembali ke laga final Piala Dunia setelah mengangkat gelar pada edisi 2022 merupakan bukti terbaik atas keunggulan dan level tinggi yang terus dipertahankan sepak bola Argentina. Terima kasih atas kontribusi kalian dalam menjadikan turnamen ini begitu istimewa, dan atas persaingan dengan semangat besar hingga detik-detik terakhir".